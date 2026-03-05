Як Китай зупиняє експорт пального?

Посадовці Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC) зустрілися з керівниками НПЗ і в усно закликали негайно припинити відвантаження нафтопродуктів за кордон, пише Bloomberg.

Зауважимо, що комісія є головним органом економічного планування Китаю, тому НПЗ виконають навіть усне розпорядження. Очікується, що бан на експорт пального почне діяти негайно.

Компаніям також рекомендували:

не укладати нові контракти на експорт бензину та дизелю;

спробувати домовитися про скасування вже погоджених постачань.

Виняток зробили лише для авіаційного пального та того, що зберігається на митних складах. Також дозволили поставки до Гонконгу та Макао.

Обмеження стосуються таких нафтопереробних гігантів:

PetroChina;

Sinopec;

Китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC);

Sinochem Group:

та приватного НПЗ Zhejiang Petrochemical.

Усі вони регулярно отримують експортні квоти на пальне від уряду.

Важливо! Офіційно у китайському уряді заборону на експорт пального не коментують. Не відповіли на запити видання і нафтопереробні компанії.

Як заборона Китаю вплине на ціни?

Китай має величезний сектор нафтопереробки, але більшість продукції споживається всередині країни. Тому держава не є головним постачальником для світового ринку.

Проте в Азії Китай посідає третє місце за морським експортом палива після Південної Кореї та Сінгапуру. Отже, заборона на експорт бензину та дизелю може спровокувати дефіцит і ріст цін. Тим більше, що не лише Пекін вирішив потурбуватися про власні інтереси.

Обмеження Пекіна відображають ширшу тенденцію в регіоні, де країни-імпортери нафти дедалі більше намагаються забезпечити власні енергетичні потреби на тлі поглиблення кризи на Близькому Сході,

– пише видання.

Після того як США та Ізраїль почали удару по Ірану і постачання нафти через Ормузьку протоку майже припинилися, країни почали скорочувати обсяги нафтопереробки та зупиняти експорт. На такі кроки, наприклад, пішли:

Індія;

Японія;

Індонезія тощо.

Зауважте! Відомо, що лише на 2 березня в районі Ормузької протоки на мілині застрягли близько 150 танкерів. Декілька суден були уражені внаслідок військової операції, а одне загорілося, пише Reuters.

