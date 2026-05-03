Що відомо про атаки Росії на АЗС?

Про те, яка ситуація в Харкові та як водії реагують на атаки по автозаправках, в етері Телемарафону "Єдині новини" розповів Ігор Терехов.

Міський голова Харкова пояснив, що Росія продовжує бити по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Зокрема останнім часом активізували удари по АЗС.

За словами Терехова низка автозаправних станцій мають пошкодження, але перебоїв із пальним у Харкові немає.

Такої паніки немає. АЗС працюють, дефіциту пального немає, автівки заправляються. Хочу звернутися до власників АЗС: потрібно бути обережними, потрібно захищати станції. Це дуже важливий момент,

– акцентував Терехов.

Лише протягом одного дня росіяни пошкодили 5 АЗС. Загальна кількість пошкоджених станцій – 9.

Зокрема мер Харкова підтвердив удари по інфраструктурі – теплових мереж, водопостачання, каналізації. Чиновник запевнив, що в місті працюють над украпленням відповідних систем та обладнання, яке подає послуги.

Терехов також розповів про оновлену тактику росіян.

Останнім часом росіяни обрали тактику бити по місту Харкову і вдень, і вночі. Тому потрібно бути обережними,

– зазначив мер.

На підтвердження цьому статистика, за якою інтенсивність ударів порівняно з березнем зросла вдвічі.

Минулого місяця було пошкоджено або зруйновано 298 будинків – це і багатоповерхівки, і приватний сектор. Вибито понад 3 тисячі вікон, пошкоджено 70 дахів. Росіяни проводять хаотичні обстріли, руйнуючи також автосалони та офісні приміщення,

– додав міський голова Харкова.

Терехов додає, що в місті працюють над відновленням.

Що відомо про підготовку Харкова до зими?

Через постійні атаки Росії, цьогоріч Україна почала готуватись до наступного опалювального сезону одразу після закінчення попереднього.

Попередня зима для Харкова була найскладнішою за всі роки повномасштабного вторгнення. Про це для Телемарафону розповідав Ігор Терехов. Зокрема на сайті міської ради зазначається, що в попередній сезон завдяки якісній підготовці складний період пройшов "більш-менш стало".

Не завершивши ще попередню зиму, ми почали готуватися до наступної. Нам важливо диференціювати енергогенерацію, щоб було неможливо кількома ударами позбавити місто тепла, води та світла (…) тож працюємо, щоб стабільно пройти наступну зиму,

– зазначав мер.

Він акцентував, що президент України та уряд теж приділяють питанням значну увагу. Зокрема відомо, що кожна з областей має виконати свій "план стійкості", де прописані заходи для захисту енергосистеми та критичної інфраструктури.

Що ще потрібно знати про ситуацію з пальним в Україні?

Окрім обстрілів Росії, що впливають на ситуацію з пальним, Україна розв'язує наслідки подій на Близькому Сході. І якщо можливий дефіцит вдалося вирішити, то основне питання зараз у цінах.

Щоб підтримати населення та зменшити ціновий тиск, уряд запровадив програму нацкешбеку на пальне. Спочатку вона мала діяти до 1 травня, однак нині ініціативу продовжили до 30 червня 2026 року. І як зазначав заступник міністра економіки Віталій Кіндратов навіть ця дата не означає завершення програми.

Подальші рішення уряду залежатимуть від попиту на програму, її результатів та загальної ситуації з пальним.