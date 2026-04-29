Почему в ЕС заморозили финансирование правительства Фицо?

В среду, 29 апреля, 418 европейских депутатов поддержали документ, который предусматривает призыв к Еврокомиссии заморозить выплаты Словакии из бюджета ЕС. Причина такого решения – политика пророссийского премьера Роберта Фицо, которая создала потенциальные угрозы для верховенства права и финансовых интересов Евросоюза.

Инициировал документ, который был вынесен на рассмотрение и голосование, немецкий евродепутат от "Зеленых" Даниэль Фройнд. Перед процедурой он отметил, что между основными политическими группами Европарламента, в частности ЕНП, социалистами, либералами Renew и "Зелеными", достигнуто согласие.

В процессе подготовки соответствующего документа мониторинговые делегации евродепутатов совершили визит в Братиславу, где встречались с Фицо.

У меня не сложилось впечатление, что он действительно пытался убедить нас во время встречи. Большинство времени он объяснял, насколько хуже были "предшественники". Но мы приехали не для изучения истории, а посмотреть на текущую ситуацию в стране,

– отметил Фройнд.

В то же время депутаты оппозиционной "Прогрессивной Словакии" отказались участвовать в голосовании. Они объяснили, что поддерживают принцип верховенства права, однако не могут принять решение, которое, как они считают, будет иметь негативные последствия для Словакии.

Заметим, что голосование в Европарламенте еще не запускает непосредственную процедуру замораживания финансирования. Окончательное решение должна принять Еврокомиссия совместно с государствами-членами ЕС. Эта процедура может длиться несколько месяцев.

В Словакии сообщили, что после восстановления Украиной транзита нефти по трубопроводу "Дружба", власти больше не будут блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России.

Напомним, возобновление поставок нефти из России в Словакию состоялось ночью 23 апреля. Павза продолжалась более трех месяцев.

Несколько ранее Роберт Фицо заявлял, что доверие между Украиной и Словакией уже подорвано из-за инцидента с трубопроводом. Кроме того, он добавил, что "украинские обещания не имеют никакого веса".

К слову, 21 апреля стало известно о намерениях Роберта Фицо полететь в Москву на парад 9 мая. Он обратился в Польшу с запросом на разрешение пролететь через их воздушное пространство. Балтийские страны отказали Фицо в такой просьбе, тогда как Польша же пока еще рассматривает этот запрос.