Про це повідомляє видання Aktuality.

Чому в ЄС заморозили фінансування уряду Фіцо?

У середу, 29 квітня, 418 європейських депутатів підтримали документ, який передбачає заклик до Єврокомісії заморозити виплати Словаччині з бюджету ЄС. Причина такого рішення – політика проросійського прем'єра Роберта Фіцо, яка створила потенційні загрози для верховенства права та фінансових інтересів Євросоюзу.

Ініціював документ, який було винесено на розгляд та голосування, німецький євродепутат від "Зелених" Даніель Фройнд. Перед процедурою він зауважив, що між основними політичними групами Європарламенту, зокрема ЄНП, соціалістами, лібералами Renew та "Зеленими", досягнуто згоди.

У процесі підготовки відповідного документа моніторингові делегації євродепутатів здійснили візит до Братислави, де зустрічались із Фіцо.

У мене не склалося враження, що він справді намагався переконати нас під час зустрічі. Більшість часу він пояснював, наскільки гіршими були "попередники". Але ми приїхали не для вивчення історії, а подивитися на поточну ситуацію в країні,

– зазначив Фройнд.

Водночас депутати опозиційної "Прогресивної Словаччини" відмовились брати учать у голосуванні. Вони пояснили, що підтримують принцип верховенства права, однак не можуть схвалити рішення, яке, як вони вважають, матиме негативні наслідки для Словаччини.

Зауважимо, що голосування в Європарламенті іще не запускає безпосередню процедуру замороження фінансування. Остаточне рішення має ухвалити Єврокомісія спільно із державами-членами ЄС. Ця процедура може тривати кілька місяців.

У Словаччині повідомили, що після відновлення Україною транзиту нафти трубопроводом "Дружба", влада більше не блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, поновлення постачання нафти з Росії до Словаччини відбулось вночі 23 квітня. Павза тривала понад три місяці.

Дещо раніше Роберт Фіцо заявляв, що довіра між Україною та Словаччиною вже підірвана через інцидент із трубопроводом. Окрім того, він додав, що "українські обіцянки не мають жодної ваги".

До слова, 21 квітня стало відомо про наміри Роберта Фіцо полетіти до Москви на парад 9 травня. Він звернувся до Польщі із запитом на дозвіл пролетіти через їхній повітряний простір. Балтійські країни відмовили Фіцо у такому проханні, тоді як Польща ж наразі ще розглядає цей запит.