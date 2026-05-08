Після покладання вінка до Могили Невідомого Солдата біля Кремля Роберт Фіцо заявив російським журналістам, що хоче "поставити Путіну кілька запитань" і передати йому послання від європейських політиків. Про це пише Dennik N.

Чому Фіцо вважає себе "чорною вівцею" ЄС?

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що вважає важливим висловити шану і повагу солдатам Червоної армії, які загинули під час визволення Словаччини.

Це були десятки тисяч молодих людей. Усім, хто критикує мою позицію, я кажу – поїдьте на Славін у Братиславі. Поїдьте на найбільші військові кладовища в Словаччині,

– зазначив Фіцо.

Зауважимо! У ЄС критикують поїздку Роберта Фіцо до Москви – столиці країни-агресора. Низка країн Європи заборонили словацькому прем'єру летіти до Росії через свій повітряний простір.

Фіцо зазначив, що не виявляти повагу до жертв колишнього СРСР та нинішньої Росії у боротьбі проти фашизму означає заперечувати історію. "А я цього не роблю", – наголосив політик

Прем'єр вкотре повторив, що йому важливі "стандартні відносини" між Словаччиною та Росією.

В Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я належу до цієї отари. Я кажу це всюди, тому не маю проблем сказати це і тут – я противник єдиної обов'язкової думки,

– заявив Фіцо.

Окремо прем'єр Словаччини висловив радість з приводу того, що 9 травня він матиме змогу поговорити з Путіним. "Також хочу поставити йому кілька запитань і передати деякі послання. Кілька європейських політиків цією поїздкою цікавилися", – додав політик.

Фіцо висловився і щодо війни в Україні. Він зазначив, що підтримує будь-яку форму перемир'я.

Я висловлюю переконання, що ми наближаємося до завершення російсько-української війни,

– заявив словацький прем'єр.

Чи передасть Фіцо послання Путіну від Зеленського

Напередодні візиту Фіцо до Москви держсекретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець розповів, що під час зустрічі Путін може поділитися зі словацьким прем'єром своїм баченням щодо можливого завершення війни.

У МЗС Словаччини підкреслили, що зараз важливо говорити з усіма сторонами конфлікту і що ЄС та європейські політики мають бути залучені до переговорів про мир.

Хованець нагадав, що Фіцо останнім часом двічі спілкувався з президентом України. Тому він може передати Путіну певні сигнали з Києва.

В Офісі президента України пояснили історію про нібито "послання" Володимира Зеленського до Володимира Путіна через прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

Радник президента Дмитро Литвин сказав, що ніякого окремого "послання" не було. Йшлося про звичайну розмову про війну і можливість переговорів.

За його словами, Фіцо запитував, якою є позиція України щодо завершення війни. Зеленський відповів, що Україна хоче закінчення війни і готова до зустрічей на рівні лідерів, якщо це допоможе досягти результату.

В ОП припускають, що саме ці слова Фіцо може передати далі під час розмов із російською стороною.

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський і Роберт Фіцо провели телефонну розмову. Після неї прем'єр Словаччини заявив, що Братислава підтримує вступ України до ЄС, а також, що "жодна мирна угода у військовому конфлікті з Росією неможлива без згоди української сторони".

4 травня на саміті в Єревані Зеленський і Фіцо мали коротку зустріч, на якій домовилися обмінятися візитами один до одного.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо став помітно м'якше висловлюватися щодо України, а відносини між країнами почали покращуватися. За словами політтехнолога Олега Постернака, це сталося з кількох причин.

Одна з них – зміна політичної ситуації в регіоні: антиукраїнська риторика більше не дає політичних дивідендів, як показали вибори в Угорщині, де кампанія на цій темі не спрацювала.

Друга причина – внутрішня ситуація в самій Словаччині. У країні тривають політичні конфлікти, протести та критика уряду. Опозиція звинувачує Фіцо в послабленні антикорупційних інституцій і концентрації влади. Також частина суспільства незадоволена його зближенням із Росією та економічною політикою.

Через це, на думку експерта, Фіцо намагається знизити напругу всередині країни і покращити свій імідж. На цьому тлі він і почав обережніше поводитися у відносинах з Україною.