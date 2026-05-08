Україна прагне завершення війни, тому готова до контактів з Росією. Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

Що відповіли в ОП про можливе послання для Зеленського для Путіна?

У команді президента України відреагували на інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито передав послання Володимиру Путіну через прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Радник президента Дмитро Литвин пояснив, що під час розмови сторони обговорювали дипломатичні позиції України та можливі перспективи завершення війни.

За словами Литвина, Фіцо поцікавився, на що саме налаштована Україна у питанні врегулювання війни. У відповідь Зеленський наголосив, що Україна прагне завершення війни та готова до зустрічей на рівні лідерів у змістовному форматі, які можуть привести до реальних рішень.

В ОП припускають, що саме в такому контексті слова Зеленського могли бути передані прем'єром Словаччини під час його подальших контактів.

ЗМІ раніше повідомляли, що Фіцо передасть російському диктатору "послання від Зеленського": про що йдеться?

Видання SME.sk повідомили про те, що прем'єр Словаччини не просто відвідає Москву, а й має певні наміри.

У МЗС Словаччини заявили, що Роберт Фіцо під час поїздки до Москви не братиме участі у військовому параді, однак планує зустрітися з Володимиром Путіним та обговорити можливості завершення війни в Україні. У Братиславі також припустили, що Фіцо може передати російському диктатору певні сигнали від Києва після нещодавніх контактів із Володимиром Зеленським.

До слова, риторика прем'єр-міністра Словаччини почала змінюватися. Політтехнолог Олег Постернак в коментарі 24 Каналу розповів, що Фіцо активно взаємодіяв з Віктором Орбаном, проте після того, як угорський політик програв парламентські вибори, у Словаччині вирішили переглянути відносини з Україною. Крім того, позиції Фіцо всередині країни, якою він керує – не найкращі, адже проти нього ведуться розслідування, тому позитивний імідж для нього важливий.

Чи просуваються мирні переговори про закінчення війни в Україні?

У лютому 2026 року в Женеві відбулася серія тристоронніх переговорів за участі представників США, України та Росії, присвячених можливому завершенню війни. Наступну зустріч, заплановану на березень, скасували після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

7 травня помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що формат переговорів США – Україна – Росія наразі є "недоцільним". За його словами, для припинення бойових дій Київ має зробити "один серйозний крок" – йдеться про повне виведення українських військ із Донбасу, чого Росія вимагає вже тривалий час.

Тим часом у Києві очікують прибуття представників Дональда Трампа наприкінці весни або на початку літа, щоб активізувати дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні.