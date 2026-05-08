Про це повідомляє видання SME.sk.

Про що Фіцо говоритиме з Путіним?

Державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець підтвердив, що Роберт Фіцо візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата у Москві, однак не буде присутній на військовому параді на Червоній площі.

За його словами, Фіцо може отримати від Путіна "цінну інформацію" про те, як російський диктатор бачить зусилля щодо припинення війни.

Я вважаю, що в цей час необхідно спілкуватися з усіма сторонами, що беруть участь у конфлікті, і ЄС та європейським політикам слід дбати про те, щоб вони були за столом переговорів, де буде укладено мирну угоду,

– зазначив представник МЗС Словаччини.

Хованець нагадав, що словацький прем'єр останнім часом двічі контактував із президентом України. Через це, за його словами, під час розмови з Путіним він зможе донести "певні сигнали від Києва".

Окрім цього, в МЗС Словаччини заявили, що низка політичних лідерів, зокрема із Західної Європи, вже почала просувати ідею необхідності діалогу з російським керівництвом.

2 травня Володимир Зеленський дійсно провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

За підсумками цього діалогу Зеленський заявив, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу. Президент додав, що політики обговорили можливість особистої зустрічі незабаром та роботу на міжурядовому рівні.

Цікаво! Політтехнолог Олег Постернак в коментарі 24 Каналу розповів, що зміна позиції Фіцо щодо України почалася одразу після програшу партії Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. За його словами, політик будував свою передвиборчу кампанію на "антиукраїнській істерії", але ця тактика не спрацювала. Ще одним фактором стала внутрішня ситуація в Словаччині, яка залишається досить напруженою – там зараз триває конфлікт між урядом та опозицією.

Нагадаємо, Роберт Фіцо стане єдиним офіційним лідером європейської країни, який відвідає російську столицю. Через обмеження повітряного простору з боку Польщі та країн Балтії, його літаку доведеться летіти обхідним маршрутом – через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Серед інших гостей Путіна 9 травня будуть: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт та верховний правитель Малайзії султан Ібрагім.

Також серед гостей заявлені "президенти" невизнаних Абхазії та Південної Осетії, які Росія окупувала у Грузії.

Чи справді переговори зайшли в глухий кут?

У лютому 2026 року в Женеві пройшла серія тристоронніх переговорів, основною темою яких стало можливе завершенню війни Росії проти України. Однак запланована на березень наступна зустріч була скасована через початок військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

7 травня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що проведення тристоронніх переговорів у форматі США – Україна – Росія є "недоцільним". За його словами, зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого військові дії нібито будуть призупинені.

Йдеться про повне виведення ЗСУ з території Донбасу, на чому вже давно наполягає Росія.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав цю заяву Ушакова "фрейдистською обмовкою", адже в Кремлі сказали, що бойові дії "призупиняться", а не "припиняться". Через це, за його словами, заява помічника Путіна стала справжнім зізнанням в тому, що Москва насправді хоче лише перепочинку, а не миру.