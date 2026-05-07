Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Що не так з заявою Ушакова?

В МЗС України назвали слова Ушакова справжньою "фрейдистською обмовкою".

Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдистська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися" (приостановятся), а не "припинилися" (остановятся),

– пояснив Тихий.

За його словами, ця заява помічника Путіна стала справжнім зізнанням в тому, що Москва насправді хоче лише перепочинку, а не миру.

Нагадаємо, 7 травня Юрій Ушаков заявив, що проведення тристоронніх переговорів у форматі США – Україна – Росія нібито є "недоцільним". Він зазначив, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, військові дії "будуть призупинені".

Йдеться, вочевидь, про виведення українських військ з усієї території Донбасу – саме цю вимогу російські посадовці повторюють вже тривалий час.

Водночас інші варіанти розвитку переговорів російський посадовець назвав "марною тратою часу".

Тоді ж керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що цією заявою Росія фактично визнала, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити з Донбасу. За його словами, все, чого Росія зараз прагне, – це отримати плацдарм для подальшого наступу без бою.

Росіяни не вперше роблять подібні заяви

Раніше переговорний процес також коментував речник Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Росія нібито неодноразово зверталася до України з пропозиціями почати переговори для завершення війни.

Водночас Пєсков цинічно наголосив, що задля припинення бойових дій українській стороні доведеться піти на "болісні рішення". Він попередив, що подальше зволікання з ухваленням цих рішень лише ускладнить переговорну позицію Києва у майбутньому.

Україна ж послідовно відкидає ці вимоги: Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що втрата Донбасу разом із його укріпленнями відкриє Росії можливість для подальшого просування вглиб української території.

Крім того, за словами президента, відмова від Донеччини та Луганщини викличе серйозний суспільний резонанс, адже на підконтрольних Україні територіях регіону проживають близько 200 тисяч людей, яких держава не може залишити без захисту.