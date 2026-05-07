Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Что не так с заявлением Ушакова?

В МИД Украины назвали слова Ушакова настоящей "фрейдистской оговоркой".

Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдистская оговорка со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились" (приостановятся), а не "прекратились" (остановятся),

– пояснил Тихий.

По его словам, это заявление помощника Путина стало настоящим признанием в том, что Москва на самом деле хочет лишь передышки, а не мира.

Напомним, 7 мая Юрий Ушаков заявил, что проведение трехсторонних переговоров в формате США – Украина – Россия якобы является "нецелесообразным". Он отметил, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, военные действия "будут приостановлены".

Речь идет, очевидно, о выводе украинских войск со всей территории Донбасса – именно это требование российские чиновники повторяют уже длительное время.

В то же время другие варианты развития переговоров российский чиновник назвал "пустой тратой времени".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что этим заявлением Россия фактически признала, что завершать войну не планирует, потому что Украина отказывается выходить из Донбасса. По его словам, все, чего Россия сейчас стремится, – это получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя.

Россияне не впервые делают подобные заявления

Ранее переговорный процесс также комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия якобы неоднократно обращалась к Украине с предложениями начать переговоры для завершения войны.

В то же время Песков цинично подчеркнул, что для прекращения боевых действий украинской стороне придется пойти на "болезненные решения". Он предупредил, что дальнейшее промедление с принятием этих решений только усложнит переговорную позицию Киева в будущем.

Украина же последовательно отвергает эти требования: Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что потеря Донбасса вместе с его укреплениями откроет России возможность для дальнейшего продвижения вглубь украинской территории.

Кроме того, по словам президента, отказ от Донетчины и Луганщины вызовет серьезный общественный резонанс, ведь на подконтрольных Украине территориях региона проживают около 200 тысяч человек, которых государство не может оставить без защиты.