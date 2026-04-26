Киев должен "решиться" принять определенные решения, которые позволили бы заключить соглашение с Москвой. Об этом в интервью пропагандисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Смотрите также Украина готова провести переговоры с США и Россией в Азербайджане, – Зеленский

Чего Россия продолжает требовать от Украины?

По его словам, Россия якобы неоднократно обращалась к Украине с предложениями начать переговоры для завершения войны.

Песков отметил, что для прекращения боевых действий украинской стороне придется пойти на "болезненные решения". Он предупредил, что дальнейшее промедление с принятием этих решений только усложнит переговорную позицию Киева в будущем.

Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они (украинская власть – 24 Канал) это начинают понимать, отсюда истерика,

– отметил представитель Кремля.

Напомним, что условием для прекращения огня Россия называет вывод ВСУ со всего Донбасса. Позиция Украины по этому вопросу остается неизменной. Она настаивает на том, чтобы остановить войну на текущих линиях фронта.

Владимир Зеленский объяснял, что сдача Донбасса с его укреплениями откроет России путь к дальнейшему наступлению по украинской территории. Кроме того, отказ от Донетчины и Луганщины возмутит общество. Президент объяснял, что государство не может игнорировать тот факт, что на подконтрольной Украине земле Донбасса проживают 200 000 тысяч человек. Власть не может бросить их на произвол судьбы.

Россия делает вид, что у нее все хорошо, и шантажирует Украину

Еще в конце марта Владимир Зеленский рассказывал о сигналах от россиян, которые те передают через американцев. По словам президента, Москва установила для Киева дедлайн. Мол, если ВСУ не выйдут из Донбасса в течение 2 месяцев, условия для прекращения огня изменятся, они станут еще хуже.

В Кремле в свою очередь заявили, что никакого дедлайна не ставили, однако добавили, что Киев уже "сегодня" должен вывести войска из Донецкой области для собственного же блага.

Россияне угрожают: если Украина не сдаст Донбасс сама, они его все равно захватят и пойдут дальше.

В Кремле продолжают делать вид, что события на фронте развиваются в их пользу.

Так, недавно Песков заявил о "положительной динамике" на фронте для оккупантов. Он отметил, что "СВО продвигается", и это повлияет на переговоры с Украиной.

Пока в России чуть ли не ежедневно горят НПЗ, Владимир Путин тоже продолжает поддерживать иллюзию, что "СВО" идет по плану. Он заявил, что в Москве якобы уже определились с тем, как завершится война, но не собираются публично раскрывать эти планы.

В то же время диктатор подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет реализовывать свои заявленные цели. По его словам, финал войны для России "известен", однако Украина, как он утверждает, "еще не понимает, как это оформить".