Он отметил, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане. Об этом говорится на записи пресс-конференции.
Что сказал Зеленский?
Этот вопрос уже обсуждался с американскими партнерами.
Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции. Мы имели такие переговоры в с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время он отметил, что трехсторонние переговоры возможны при условии, если Россия будет готова к дипломатии.
Кстати, Кремль на днях снова заявил, что диктатор Путин готов встретиться с президентом Зеленским, но только на этапе "финализации договоренностей". Но это было заявление не для Украины, а для других геополитических игроков, заметил 24 Каналу Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. Он отметил, что стратегия России – показать Трампу, что именно она готова к миру, а Украина – нет.
Ранее переговоры хотели провести в Турции
Недавно сообщалось, что Украина обратилась к Турции относительно возможности организации встречи Зеленского и Путина с участием Трампа и Эрдогана. Но пока Украина готова к этой встрече, Путин продолжает скрываться.
Министр иностранных дел России Лавров заявлял, что проведение переговоров в Турции возможно. Но он одновременно отметил, что мирные переговоры для Москвы пока "не является приоритетом", а "если партнер готов", то россиянами "дело не станет".
Как отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала, Россия лишь имитирует готовность к переговорному процессу.