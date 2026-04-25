Він зазначив, що Україна готова провести тристоронні перемовини з США та Росією в Азербайджані. Про це йдеться на записі пресконференції.
Що сказав Зеленський?
Це питання уже обговорювалося з американськими партнерами.
Ми поділилися з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині. Ми мали такі перемовини в з нашими американськими партнерами у Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані,
– наголосив Зеленський.
Водночас він зазначив, що тристоронні перемовини можливі за умови, якщо Росія буде готова до дипломатії.
До речі, Кремль днями знову заявив, що диктатор Путін готовий зустрітися з президентом Зеленським, але лише на етапі "фіналізації домовленостей". Але це була заява не для України, а для інших геополітичних гравців, зауважив 24 Каналу Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що стратегія Росії – показати Трампу, що саме вона готова до миру, а Україна – ні.
Раніше переговори хотіли провести у Туреччині
Нещодавно повідомлялося, що Україна звернулася до Туреччини щодо можливості організації зустрічі Зеленського та Путіна за участі Трампа та Ердогана. Але поки Україна готова до цієї зустрічі, Путін продовжує переховуватися.
Міністр закордонних справ Росії Лавров заявляв, що проведення перемовин у Туреччині можливе. Але він водночас зазначив, що мирні переговори для Москви наразі "не є пріоритетом", а "якщо партнер готовий", то росіянами "справа не стане".
Як зауважив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу, Росія лише імітує готовність до переговорного процесу.