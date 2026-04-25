Він зазначив, що Україна готова провести тристоронні перемовини з США та Росією в Азербайджані. Про це йдеться на записі пресконференції.

Це питання уже обговорювалося з американськими партнерами.

Ми поділилися з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині. Ми мали такі перемовини в з нашими американськими партнерами у Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані,

– наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що тристоронні перемовини можливі за умови, якщо Росія буде готова до дипломатії.

До речі, Кремль днями знову заявив, що диктатор Путін готовий зустрітися з президентом Зеленським, але лише на етапі "фіналізації домовленостей". Але це була заява не для України, а для інших геополітичних гравців, зауважив 24 Каналу Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що стратегія Росії – показати Трампу, що саме вона готова до миру, а Україна – ні.

