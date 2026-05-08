Украина стремится к завершению войны, поэтому готова к контактам с Россией. Об этом сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, передает 24 Канал.

Смотрите также Додик, Сисулит, Лукашенко: в Кремле похвастались списком гостей Путина на 9 мая

Что ответили в ОП о возможном послании для Зеленского для Путина?

В команде президента Украины отреагировали на информацию о том, что Владимир Зеленский якобы передал послание Владимиру Путину через премьера Словакии Роберта Фицо. Советник президента Дмитрий Литвин объяснил, что во время разговора стороны обсуждали дипломатические позиции Украины и возможные перспективы завершения войны.

По словам Литвина, Фицо поинтересовался, на что именно настроена Украина в вопросе урегулирования войны. В ответ Зеленский отметил, что Украина стремится к завершению войны и готова к встречам на уровне лидеров в содержательном формате, которые могут привести к реальным решениям.

В ОП предполагают, что именно в таком контексте слова Зеленского могли быть переданы премьером Словакии во время его дальнейших контактов.

СМИ ранее сообщали, что Фицо передаст российскому диктатору "послание от Зеленского": о чем идет речь?

Издание SME.sk сообщили о том, что премьер Словакии не просто посетит Москву, но и имеет определенные намерения.

В МИД Словакии заявили, что Роберт Фицо во время поездки в Москву не будет участвовать в военном параде, однако планирует встретиться с Владимиром Путиным и обсудить возможности завершения войны в Украине. В Братиславе также предположили, что Фицо может передать российскому диктатору определенные сигналы от Киева после недавних контактов с Владимиром Зеленским.

К слову, риторика премьер-министра Словакии начала меняться. Политтехнолог Олег Постернак в комментарии 24 Канала рассказал, что Фицо активно взаимодействовал с Виктором Орбаном, однако после того, как венгерский политик проиграл парламентские выборы, в Словакии решили пересмотреть отношения с Украиной. Кроме того, позиции Фицо внутри страны, которой он руководит – не самые лучшие, ведь против него ведутся расследования, поэтому положительный имидж для него важен.

Продвигаются ли мирные переговоры об окончании войны в Украине?

В феврале 2026 года в Женеве состоялась серия трехсторонних переговоров с участием представителей США, Украины и России, посвященных возможному завершению войны. Следующую встречу, запланированную на март, отменили после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

7 мая помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что формат переговоров США – Украина – Россия сейчас является "нецелесообразным". По его словам, для прекращения боевых действий Киев должен сделать "один серьезный шаг" – речь идет о полном выводе украинских войск с Донбасса, чего Россия требует уже длительное время.

Тем временем в Киеве ожидают прибытия представителей Дональда Трампа в конце весны или в начале лета, чтобы активизировать дипломатические усилия по завершению войны в Украине.