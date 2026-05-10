Про це Роберт Фіцо заявив у літаку під час перельоту з Москви.
Дивіться також Фіцо обізвав себе "чорною вівцею" та заявив про наближення кінця війни
Що сказав Фіцо після розмови з Путіним у Москві?
Роберт Фіцо зазначив, що в Москві він передав послання від українського лідера Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну.
Він (Президент України Володимир Зеленський – 24 Канал) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі,
– прем'єр Словаччини під час перельоту з Москви.
Водночас Фіцо публічно оголосив відповідь, яку дав російський очільник на послання українського лідера.
"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном", – інтерпретує Фіцо відповідь Путіна.
Словацький прем'єр також високо оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня.
Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно – дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство,
– каже він.
Водночас Роберт Фіцо заявив, що "відкидає нову залізну завісу між ЄС та Росією" та "зацікавлений у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах з цією світовою державою".
"Саме в дусі суверенної словацької зовнішньої політики, орієнтованої на всі 4 сторони світу, зацікавленої у добрих відносинах з усіма, хто має однакові інтереси", – додав прем'єр.