Про це повідомляє PAP з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Польщі Мацея Вевюра.

Як Фіцо хоче летіти в Москву?

Речник зовнішньодипломатичного відомства повідомив, що Польща отримала запит від Братислави на дозвіл для прольоту літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви на парад, який відбудеться 9 травня.

За даними видання, Варшава наразі аналізує відповідний запит.

Хто раніше відмовив Фіцо?

Міністр закордонних справ Естонії Цахкна раніше заявив, що його країна не дасть дозвіл на використання свого повітряного простору для польотів у Росію. Аналогічну позицію також продемонстрували Латвія та Литва.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно подякував країнам за це рішення. Він похвалив їхню "рішучу" позицію та закликав інші держави наслідувати приклад Естонії, Литви та Латвії через агресію Росії.

Якщо хтось забув, Росія досі веде загарбницьку війну проти України, створюючи прямі загрози безпеці Європи та міжнародному порядку. Міцний та постійний тиск має продовжуватися,

– писав він в Х.

Нагадаємо, що у 2025 році балтійські країни теж не пропустили літак словацького прем'єра до Москви через свій повітряних простір, через що він був змушений летіти через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію і Росію.

Сам Роберт Фіцо, реагуючи на вищезгадане рішення Естонії, Литви та Латвії, підтвердив інформацію про заборону використання їхнього повітряного простору і заявив про намір шукати інші маршрути для польоту.

