Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Об этом сообщил председатель Новгород-Северской районной государственной администрации Александр Селиверстов.
Смотрите также "Шахеды" летят на ряд украинских городов: где есть угроза атаки
Что известно об ударе по Новгород-Северскому?
Россияне совершили атаку по городу около 9:30.
Было зафиксировано попадание вражеского БПЛА в центре Новгорода-Северского. Тип беспилотника сейчас устанавливается.
Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт,
– сообщил Александр Селиверстов.
Сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы и правоохранители.
Председатель РГА призвал жителей находиться в укрытиях.
Напомним, что утром также пострадали Прилуки. От российского удара там вспыхнуло здание горсовета. Данных о погибших или пострадавших тоже нет.