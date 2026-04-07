Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Об этом сообщил председатель Новгород-Северской районной государственной администрации Александр Селиверстов.

Что известно об ударе по Новгород-Северскому?

Россияне совершили атаку по городу около 9:30.

Было зафиксировано попадание вражеского БПЛА в центре Новгорода-Северского. Тип беспилотника сейчас устанавливается.

Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт,

– сообщил Александр Селиверстов.

Сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Председатель РГА призвал жителей находиться в укрытиях.

Напомним, что утром также пострадали Прилуки. От российского удара там вспыхнуло здание горсовета. Данных о погибших или пострадавших тоже нет.