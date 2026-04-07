Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Враг атаковал Украину ночью 7 апреля: что известно?

С 18:00 6 апреля и до утра 7 апреля российские войска выпустили на Украину 110 ударных БПЛА различных типов. Из них "Шахедов" – около 70 единиц.

Беспилотники запускали с территории России – из Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Гвардейского и Чауды в Крыму и районов Донецкой области.

По состоянию на 8:00 авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или нейтрализовали 77 российских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 31 дрона на 14 локациях, еще на 9 произошло падение обломков.

В ПС отметили, что атака на Украину до сих пор продолжается.

Для каких областей пока сохраняется опасность

Какие последствия ночной атаки на Украину?

На Днепропетровщине за ночь было зафиксировано более 10 ударов беспилотниками. В Покровской общине Синельниковского района в результате атаки вспыхнул частный дом. Также повреждения получили еще три дома и автомобиль. Погиб 11-летний мальчик, еще три человека были госпитализированы.

Также враг обстрелял Павлоград и Богдановскую громаду – на месте попадания возник пожар. Кроме того, российские войска повредили линии электропередач и админздание. Пострадали двое мужчин – сейчас они находятся в больнице.

На Криворожье, в Апостоловом повреждены объекты инфраструктуры.