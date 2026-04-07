Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Росія видає інфільтрацію за "успіхи", тоді як ЗСУ мають реальні просування: аналіз ISW

Ворог атакував Україну вночі 7 квітня: що відомо?

З 18:00 6 квітня й до ранку 7 квітня російські війська випустили на Україну 110 ударних БпЛА різних типів. З них "Шахедів" – близько 70 одиниць.

Безпілотники запускали з території Росії – з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Гвардійського та Чауди у Криму та районів Донецької області.

Станом на 8:00 авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи нейтралізували 77 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 31 дрона на 14 локаціях, ще на 9 відбулось падіння уламків.

У ПС наголосили, що атака на Україну досі триває.

Для яких областей наразі зберігається небезпека: дивіться на карті

Які наслідки нічної атаки на Україну?

На Дніпропетровщині за ніч було зафіксовано понад 10 ударів безпілотниками. У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки спалахнув приватний будинок. Також пошкодження зазнали ще три оселі й автомобіль. Загинув 11-річний хлопчик, ще троє людей було госпіталізовано.

Також ворог обстріляв Павлоград та Богданівську громаду – на місці влучання виникла пожежа. Крім того, російські війська пошкодили лінії електропередач та адмінбудівлю. Постраждало двоє чоловіків – наразі вони перебувають у лікарні.

На Криворіжжі, в Апостоловому пошкоджено об'єкти інфраструктури.