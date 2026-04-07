Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про удар по Дніпропетровщині?

В ОВА повідомили, що у Покровській громаді Синельниківського району через атаку зайнявся приватний будинок. Також пошкодження зазнали ще три оселі й автомобіль.

На жаль, обстріл забрав життя 11-річного хлопчика. Ще дві жінки віком 31 та 61 рік, а також 33-річний чоловік були госпіталізовані до лікарні в стані середньої тяжкості.



Наслідки фіксували й у Павлоградському районі. Там під ударом опинилися сам Павлоград, а також Богданівська громада. На місці влучання виникла пожежа. До того ж, пошкоджені лінії електропередач та адмінбудівля.

Чоловіки віком 52 та 66 років, які постраждали від атаки, перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі, в Апостоловому, понівечена інфраструктура. А на Нікопольщині під ударом ворога були райцентр, Червоногригорівська й Марганецька громади.

Унаслідок атаки пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок і машина.

Зазначимо, що окупанти посилили терор Нікополя. Зокрема, під час атаки FPV-дронами 4 квітня загинуло п'ятеро людей, серед поранених 14-річна дівчинка в тяжкому стані.

