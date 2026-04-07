Об этом проинформировал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно об ударе по Днепропетровской области?

В ОВА сообщили, что в Покровской общине Синельниковского района из-за атаки загорелся частный дом. Также повреждения получили еще три дома и автомобиль.

К сожалению, обстрел унес жизнь 11-летнего мальчика. Еще две женщины в возрасте 31 и 61 год, а также 33-летний мужчина были госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.



Изуродованный из-за атаки автомобиль / Смотрите фото ОВА

Последствия фиксировали и в Павлоградском районе. Там под ударом оказались сам Павлоград, а также Богдановская громада. На месте попадания возник пожар. К тому же, повреждены линии электропередач и админздание.

Мужчины в возрасте 52 и 66 лет, которые пострадали от атаки, находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

На Криворожье, в Апостоловом, изуродована инфраструктура. А на Никопольщине под ударом врага были райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

В результате атаки повреждены админздание, частный дом и машина.

Последствия удара по Днепропетровской области: смотрите фото ГСЧС

Отметим, что оккупанты усилили террор Никополя. В частности, во время атаки FPV-дронами 4 апреля погибли пять человек, среди раненых 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.

