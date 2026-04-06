Об этом говорится в материале Forbes. Там проанализировали, каковы угрозы для Украины со стороны Беларуси. На это отреагировал и советник Минобороны Сергей Бескрестнов.

Что известно о строительстве в Беларуси аэродромов для БпЛА?

В издании отмечают, что строительство баз для дальнобойных дронов в Беларуси может существенно изменить ситуацию. Если такие объекты появятся, Россия получит больше возможностей для быстрых ударов по Украине.

Для сравнения: расстояние от Москвы до Киева составляет около 1500 километров, что дает украинской ПВО время на реагирование. Зато от Минска до Киева лишь примерно 440 километров, что значительно сокращает время на обнаружение и перехват целей.

Это, по информации Forbes, может привести к более опасным атакам на критическую инфраструктуру и гражданское население. Кроме того, существует риск, что российские беспилотники чаще будут нарушать воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши и Румынии, которые уже сообщали о подобных инцидентах.

Как на это реагируют в Украине?

Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что не владеет информацией о якобы строительстве аэродромов для запуска "Шахедов" из Беларуси.

Такое искажение информации, к сожалению, оказывает психологическое давление на наш народ. которому и так трудно,

– подчеркнул он.

"Флеш" объяснил, что автор статьи Forbes неправильно трактовал слова президента Зеленского, когда тот заявил, что в Беларуси было 4 пункта управления "Шахедами" на дальнем расстоянии, но, как заметил Бескрестнов, "мы уничтожили эти антенны".

Как Россия использует Беларусь в войне?

Именно оттуда осуществлялись ракетные удары по Украине, а также происходила переброска сил для наступления на северные регионы. Со временем физическое присутствие российских войск в Беларуси несколько уменьшилось, однако стратегическое партнерство между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко остается тесным.

Важно! Москва и в дальнейшем пытается привлечь Минск к более активной поддержке своих действий.

Сотрудничество России и Беларуси в рамках войны продолжается не впервые. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году белорусские власти предоставили свою территорию для размещения российских войск и техники.

Хотя белорусская армия непосредственно не участвует в боевых действиях в Украине, обе страны регулярно проводят совместные военные учения. Это позволяет российским подразделениям поддерживать боевую готовность перед отправкой на фронт.

Кроме того, Россия разместила на территории Беларуси баллистические ракеты средней дальности. Формально это объясняется усилением обороны Беларуси, однако аналитики считают, что таким образом Москва расширяет свое военное присутствие и еще больше интегрирует Беларусь в войну.

Какие заявления звучат из Беларуси и может ли Лукашенко непосредственно вступить в войну?