Какие последствия новой атаки по энергетике?
В результате обстрелов есть обесточенные потребители в четырех областях. Детали рассказали в Министерстве энергетики.
Без электроэнергии временно осталась часть потребителей на Днепропетровщине, Запорожье, Сумской и Харьковской областях.
Чтобы как можно быстрее запитать абонентов, энергетики работают в усиленном режиме, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Кроме того, ночью враг комбинированно атаковал газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях – дронами и баллистикой. Нафтогаз заявил о значительных разрушениях и потере добычи. На месте работают специалисты, оценка последствий продолжается.
Важно! В результате атаки погибли трое работников газодобывающего объекта и двое спасателей ГСЧС. 24 Канал выражает искренние соболезнования их семьям и близким.
Будут ли выключать свет по Украине?
Несмотря на российский обстрел, вводить плановые ограничения для украинцев 5 мая не планируют.
Правда, активное энергопотребление все же стоит перенести на дневное время, то есть период наиболее эффективной работы солнечных электростанций, – с 10:00 до 16:00.
А в вечерние часы сохраняется необходимость в бережливости. Ограничивать пользование мощными электроприборами просят с 18:00 до 22:00.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Гражданам советуют следить за обновлениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своего облэнерго.
Как Украина готовится к следующей зиме?
Напомним, Владимир Зеленский отмечал, что к следующему отопительному сезону важно "максимально защитить все, что сможем" в сфере энергетики. На это пойдут не только местные средства, но и деньги из центрального бюджета, куда поступит часть первых траншей европейского кредита на 90 миллиардов евро. Кроме того, в рамках займа речь идет о финансировании оборонного сектора, в частности ПВО.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетики Украины нужно более 5,4 миллиарда евро.
Накануне заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский рассказал, что одними из ключевых целей для атак врага остаются подземные газовые хранилища. Убытки после обстрелов продолжают расти, а стоимость хранения газа не пересматривали с 2022 года. Поэтому уже вскоре тарифы Укртрансгаза планируют повысить, но это не повлияет на платежки бытовых потребителей.