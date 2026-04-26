Покроет ли расходы европейский кредит?
Напомним, сейчас ЕС готовится к первому траншу большого кредита, поэтому до конца 2026 года Украина может получить половину – 45 миллиардов евро. Однако эти финансы не пойдут на восстановление энергетики, передает "РБК-Украина".
Непосредственно на нужды энергетики надо 5,4 миллиарда евро, и эти деньги не покрыты,
– отметил Шмыгаль во время общения с журналистами.
Однако его ведомство будет продолжать кооперацию с Министерством финансов для поиска необходимых средств. Также Украина надеется на Фонд поддержки энергетики (Ukraine energy support fund), в который уже поступило заявок на около 900 миллионов евро, а привлечь удалось 100 миллионов от партнеров.
Также "Экономическая правда" передает, что украинские специалисты уже обследовали 8 выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.
По словам Шмыгаля, часть оборудования оттуда планируют передать на поврежденные энергообъекты, и сейчас начинается следующий этап – "физическая доставка".
К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечал, что альтернативы ремонту крупных теплоэлектростанций пока нет, ведь Киев и другие города критически зависят от централизованного теплоснабжения.
На что тогда пойдут деньги из кредита ЕС?
Напомним, предоставление Украине 90 миллиардов евро разблокировали после возобновления работы нефтепровода "Дружба" 23 апреля. Первую его часть разделят на поддержку бюджета (16,7 миллиарда евро), а также военную помощь (28,3 миллиарда евро).
По словам Владимира Зеленского, деньги прежде всего используют для закупки вооружения, в частности систем ПВО. Это поможет защитить энергетику от новых российских атак.