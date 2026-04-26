Чи покриє витрати європейський кредит?

Нагадаємо, наразі ЄС готується до першого траншу великого кредиту, тож до кінця 2026 року Україна може отримати половину – 45 мільярдів євро. Однак ці фінанси не підуть на відновлення енергетики, передає "РБК-Україна".

Безпосередньо на потреби енергетики треба 5,4 мільярда євро, і ці гроші не покриті,

– зауважив Шмигаль під час спілкування з журналістами.

Однак його відомство продовжуватиме кооперацію з Міністерством фінансів для пошуку необхідних коштів. Також Україна сподівається на Фонд підтримки енергетики (Ukraine energy support fund), у який вже надійшло заявок на близько 900 мільйонів євро, а залучити вдалося 100 мільйонів від партнерів.

Також "Економічна правда" передає, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

За словами Шмигаля, частину обладнання звідти планують передати на пошкоджені енергооб'єкти, і зараз розпочинається наступний етап – "фізична доставка".

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук зазначав, що альтернативи ремонту великих теплоелектростанцій наразі немає, адже Київ та інші міста критично залежать від централізованого теплопостачання.

На що тоді підуть гроші з кредиту ЄС?