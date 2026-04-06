Голова Одеської МВА Сергій Лисак та очільник ОВА Олег Кіпер проінформували про наслідки ворожого обстрілу Одеси.

Хронологія атаки Небо України знову тероризують "Шахеди", вибухи прогриміли в Одесі: де є загроза

Які наслідки масованого удару по Одесі?

Унаслідок нічної атаки загинули 3 людини. Це 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 року, та ще одна жінка 53 років.

Ще щонайменше 15 людей постраждали, з них 13 госпіталізовано. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – вагітна жінка, 7-місячний хлопчик, 2-річна дівчинка, двоє підлітків 17 та 18 років.

П'ятеро людей перебувають у важкому або дуже важкому стані, повідомив директор однієї з лікарень Денис Себов для "Новини.LIVE". Зокрема, 29-річний чоловік та 33-річна жінка – в опіковому відділенні з обширними опіками верхньої частини тулуба, голови та верхніх кінцівок.

У більшості постраждалих осколкові та вибухові поранення, а також отруєння продуктами горіння. За словами Себова, у 17-річного хлопця компресійний перелом хребта, а у 64-річної жінки – крововилив і струс мозку.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків.

У Київському районі пошкоджено один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Що відомо про обстріл Одеси 6 квітня?

Повітряну тривогу в Одеській області у різних районах почали оголошувати ближче до 2 ночі 6 квітня. З моря летіли ударні безпілотники російської армії, про що попереджали Повітряні сили. О 3 ранку виникла загроза безпосередньо для Одеси.

В обласному центрі почали гриміти вибухи. О 03:29 голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив у телеграмі про перші наслідки атаки, яка виявилася масованою.

За його словами, попередньо, є влучання по житловій забудові та пошкодження у Київському й Приморському районах. Вже відомо про 5 постраждалих, вони госпіталізовані.

На 04:30 стало відомо про влучання у багатоповерхівку та серйозні руйнування там з 5 по 4 поверхи. Під завалами перебували люди.

Наслідки атаки на Одесу / Фото МВА

Де ще лунали вибухи впродовж минулої доби?