Подробиці розповіли у Чернігівському обленерго. Ось що відомо на цей момент.
Дивіться також Небо України знову тероризують "Шахеди", вибухи прогриміли в Одесі: де є загроза
Що відомо про повітряний удар по Чернігівщині?
Після 1 години ночі Чернігівобленерго опублікувало у соціальних мережах важливу інформацію. Вона стосувалася наслідків обстрілу Чернігівської області ворожими військами, який відбувся на межі діб 5 та 6 квітня.
Атака пошкодила енергетичний об'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Енергетики запланували почати аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволила б безпекова ситуація.
А ближче до 6 ранку стало відомо, що також унаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.
0 8 ранку влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.
Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.
Де ще лунали вибухи впродовж доби?
- У ніч на 6 квітня російські безпілотники атакували Одесу, що призвело до серії вибухів у місті. Попередньо відомо про влучання по житловій забудові та пошкодження у кількох районах.
- А вдень у Харкові пролунали вибухи. Ворог вдарив по місту реактивним "Шахедом", кілька багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень.
- У Нікополі російський FPV-дрон вгатив по автомобілю. На жаль, водій загинув, а його дружина госпіталізована у важкому стані.