Подробиці розповіли у Чернігівському обленерго. Ось що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряний удар по Чернігівщині?

Після 1 години ночі Чернігівобленерго опублікувало у соціальних мережах важливу інформацію. Вона стосувалася наслідків обстрілу Чернігівської області ворожими військами, який відбувся на межі діб 5 та 6 квітня.

Атака пошкодила енергетичний об'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Енергетики запланували почати аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволила б безпекова ситуація.

А ближче до 6 ранку стало відомо, що також унаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.

0 8 ранку влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

