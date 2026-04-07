Однак українські сили відкидають окупантів ще на підході до позицій. Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилась ситуація на фронті 7 квітня?

Українським військам 4 квітня вдалось просунутись на південний захід від Вовчанська (на північний схід від Харкова). Водночас ворог на цьому напрямку фронту успіху не досягнув.

Впродовж 5 та 6 квітня російські війська намагались прорватись на північний схід від Харкова поблизу Стариці, Графського та Вовчанська, а також у напрямку Лосівки та Бугаївки. Тоді як українські військові, за даними ворожих мілблогерів, контратакували поблизу Вільчі та Вовчанських Хуторів.

Українцям вдалось просунутись на напрямку Великого Бурлука, зокрема на захід від Мілового.

4 та 5 квітня ворог намагався атакувати в межах самого Куп'янська, поблизу Петропавлівки, Піщаного та у напрямку Курилівки та Новоосинового. Однак, просунутись вперед не зміг. Мілблогер з Росії стверджував, що Сили оборони контратакували в північній частині Куп'янська.

Також ворог не полишає спроб переправитися через річку Оскіл поблизу Голубівки перш ніж увійти до самого Куп'янська. Однак українські війська діють на випередження і завдають успішних ударів ще до того, як росіяни встигають закріпитись на позиціях.

5 та 6 квітня російські війська намагались атакувати на північ від Борової у напрямку Новоплатонівки та на схід від Борової у напрямку Копанок, але не просунулися вперед.

Втім, нещодавно ворогу вдалось проникнути на Слов'янський напрямок. Геолокаційні відеозаписи за 6 квітня показують, російські військовослужбовці зачищають українські бліндажі в полях на схід від Рай-Олександрівки. Однак ця операція не змінила контролю над місцевістю. Імовірно, ворог проник в обхід українських позицій, а не захопив їх.

Також 5 та 6 квітня окупанти здійснили спробу наступу в напрямку самого Лимана, поблизу Ямполя, Різниківки, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

Російські війська нещодавно провели операцію з інфільтрації в Костянтинівці. Але й ця операція також не змінила контролю над місцевістю.

6 квітня ворожі підрозділи продовжили наступальні операції на схід від Добропілля поблизу Нового Донбасу, але не просунулися вперед

Того ж дня ворог не полишав надії просунутись на Покровському напрямку, однак безуспішно. Сили оборони продовжують утримувати позиції у північному та північно-східному Покровську, тож, імовірно, російські війська проникли навколо українських позицій, а не захопили їх, як вважалося раніше.

Водночас російський воєнкор писав, що українські війська контратакували на захід від Родинського.

5 та 6 квітня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Новопавлівки поблизу Новомиколаївки та Муравки та на південь від Новопавлівки поблизу Філії.

Ворог інфільтрувався на Олександрівському напрямку, але операція виявилась швидкою. Українські війська атакували окуповані Росією будівлі в центрі Тернового та на північному сході та заході Березового.

На Гуляйпільському напрямку ворог також продовжив наступальні операції 6 квітня, однак не просунувся вперед.

Схожа ситуація 6 квітня фіксувалась і на заході Запорізької області. Водночас російський мілблогер стверджував, що українські війська продовжують контратаки у напрямку Кам'янське, Степове, Лобкове та Плавні.

Воєнкори стверджують, що ситуація на цій ділянці фронту погіршується, оскільки Сили оборони витіснили російські групи інфільтрації з Новояковлівки та Павлівки й перекрили наземні лінії зв'язку перед атаками. Серед російських військових зростає невдоволення діями командування, оскільки воно поширює неправдиві заяви про те, що російські війська захопили населені пункти, коли до них проникли лише невеликі групи інфільтрації.

5 та 6 квітня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий, але не просунулися вперед.

Яких втрат нещодавно зазнав ворог?