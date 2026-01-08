Почему Warner Bros. отклонил предложение Paramount?

Warner Bros. Discovery Совет директоров единогласно отклонил от Paramount Skydance последнюю попытку приобрести студию пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В письме к акционерам в среду совет директоров Warner Bros. заявил, что предложение Paramount зависит от "чрезвычайного объема долгового финансирования", что повышает риск закрытия сделки.

Он подтвердил свою приверженность заявке стримингового гиганта Netflix по сделке на сумму 82,7 миллиарда долларов по кино- и телестудии и других активов.

Совет директоров единогласно решил, что измененное предложение Paramount остается неадекватным, особенно учитывая недостаточную ценность, которую она обеспечит, отсутствие уверенности в способности Paramount завершить предложение, а также риски и расходы, которые понесут акционеры Warner Bros.,

– сообщили в письме Совета директоров.

Интересно! Благодаря поглощению Netflix получит права на известные сериалы "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Друзья", франшизы DC и "Гарри Поттер", классические фильмы "Касабланка", "Гражданин Кейн", "Волшебник страны Оз" и другие.

Что известно о продаже Warner Bros?