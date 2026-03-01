Які п'ять компаній найприбутковіші?

До топової п'ятірки увійшли компанії з різних секторів – від ІТ і комунікацій до електронної комерції, але всі вони демонструють надвисокі фінансові результати, як свідчать дані FinanceCharts.

Місця у п'ятірці розмістилися, наступним чином:

Alphabet (GOOGL)

Посідає перше місце з чистим прибутком у 132,17 мільярда доларів за останні 12 місяців. Компанія отримує масштабні доходи з реклами, хмарних сервісів та цифрових платформ, утримуючи маржу понад 31%. Високі темпи зростання прибутку протягом останніх трьох і п’яти років підтверджують стабільність її бізнес-моделі.

Microsoft

Розташувалася на другій позиції з прибутком у 119,26 мільярда доларів. Компанія виграє від попиту на хмарні рішення, корпоративне програмне забезпечення та інструменти зі штучним інтелектом. Її чиста маржа перевищує 36%, що є однією з найвищих серед великих корпорацій.

Apple

Займає третє місце з показником 117,78 мільярда доларів чистого прибутку. Попри нижчі темпи зростання порівняно з конкурентами, компанія залишається надзвичайно прибутковою завдяки екосистемі пристроїв, сервісів і сильному бренду. Водночас Apple має одну з найбільших ринкових капіталізацій у світі.

NVIDIA

Знаходиться на четвертому місці з прибутком 99,2 мільярда доларів, але саме вона демонструє найвищу рентабельність у п'ятірці – маржа перевищує 53%. Компанія стала ключовим гравцем у бумі штучного інтелекту, а її зростання прибутку за останні роки є безпрецедентним.

Amazon

Замикає п’ятірку з чистим прибутком у 77,67 мільярда доларів. Хоча маржа компанії значно нижча, ніж у технологічних гігантів, Amazon компенсує це колосальними обсягами виручки – понад 716 мільярда доларів.

Важливо! Лютий 2026 року показав, що найбільші прибутки у світі зосереджені в технологічному секторі та цифровій економіці. А ключовими драйверами успіху залишаються хмарні сервіси та штучний інтелект.

Який найуспішніший бренд?

За даними свіжого дослідження британської консалтингової компанії Brand Finance Global 500, найуспішнішим брендом у 2026 році став YouTube.

Відеохостинг здійснив неймовірний ривок, піднявшись із восьмого місця прямо на вершину.

Це сталося з кількох причин:

Впізнаваність . Понад 90% людей на планеті знають, що таке YouTube.

Лояльність . 70% опитаних не просто знають бренд, а готові користуватися ним щодня.

Вплив. Платформа стала незамінною для навчання, розваг та бізнесу, витіснивши традиційні медіа на задній план.

Другу сходинку за рівнем впливу впевнено тримає китайський додаток WeChat. Попри регіональну специфіку, його вартість злетіла на 46% (до 48,1 мільярда доларів). Для 92% респондентів цей бренд є синонімом щоденного цифрового життя.

