Акції Apple впали

Наразі акції Apple на межі критичного технічного рівня – 200-денної ковзної середньої. Це важливий індикатор, який трейдери використовують для аналізу довгострокового тренду. Пробиття цього рівня вниз може сигналізувати про подальше падіння вартості акцій, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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"Як тільки акції опускаються нижче цього рівня, інвестори починають втрачати довіру до їхнього зростання", – зазначає аналітик Тодд Сон.

Нещодавно Apple, яка довгий час утримувала статус найдорожчої компанії у світі, поступилася цим місцем Nvidia через зниження своєї капіталізації. Незважаючи на те, що падіння акцій однієї компанії зазвичай не впливає на весь ринок, розмір і вплив Apple в індексі S&P 500 роблять її важливим індикатором для ринку.

Поки загальний ринок демонструє стабільність, незважаючи на проблеми Apple. Але якщо й інші великі технологічні гравці почнуть втрачати позиції, це може стати сигналом до ширшого падіння,

– попереджає Кеті Стоктон, засновниця Fairlead Strategies.

Як це вплине на ринок

Експерти зазначають, що в разі подальшого падіння акцій Apple наступною ключовою точкою може стати 208 доларів. Вирішальним моментом будуть квартальні результати, які компанія представить 30 січня. Очікується, що прибуток становитиме 2,35 доларів на акцію, а дохід – 124,2 мільярда доларів.

Якщо Apple перевершить ці прогнози, акції можуть швидко відновити позиції. Багато інвесторів уже розглядають поточний рівень як можливість придбати акції за вигідною ціною. І у разі сильних фінансових результатів Apple знову здатна повернутися до зростання і відновити довіру інвесторів.