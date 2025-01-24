Рекорди відкриттів: хто у топі
Серед лідерів 2024 року опинилися як місцеві, так і міжнародні бренди. В дослідженні Poster визначено топ-10 компаній, які відкрили найбільше нових локацій за рік, інформує 24 Канал.
Дивіться також В українських містах закрилася значна кількість ресторанів: які причини
"Галя Балувана" зайняла друге місце в рейтингу, відкривши 70 нових локацій в Україні. Крім того, компанія розвиває інші проєкти:
- Gabar – 9 нових закладів.
- Польська франшиза Wesola Pani – 40 нових точок.
- MultiCook за кордоном – 150 нових локацій.
CoffeeArt із Запоріжжя відкрили 26 кав'ярень, а також запустили нові проєкти:
- Rubimjarim – 7 локацій.
- Mlyny – 2 заклади.
- Mavra – 1 новий заклад.
Експансія у Європу
Lviv Croissants відкрили 22 нові ресторани в Україні та ще 4 за кордоном: у Польщі, Чехії, Словаччині та США. У 2024 році бренд більше зосередився на міжнародному розвитку, що вплинуло на кількість відкритих закладів у країні.
Чорноморка запустила 5 нових ресторанів в Україні, 4 у Європі, а також ще один заклад під брендом "Устриці та Гуси".
Які заклади відкривались найчастіше / Інфографіка Poster
McDonald’s в Україні
У 2024 році McDonald’s перевершив власні очікування, відкривши 8 нових ресторанів, хоча планувалося лише 6. Нові заклади з’явилися у Чернівцях, Одесі, Львові, Боярці, Ковелі, Вінниці та двічі у Києві. Інвестиції компанії склали 29 мільйонів доларів.
Нові проєкти від Gastrofamily
Gastrofamily відкрили 7 закладів в Україні та 2 у Польщі. Рік розпочався з ресторану Барсук у Києві, який зазнав пошкоджень через вибухову хвилю за кілька днів до відкриття. Попри це, команда швидко відновила заклад і продовжила розширення, запустивши 6 барів "Білий Налив" в українських містах (Біла Церква, Луцьк, Рівне, Ірпінь, Київ) та 2 у Польщі (Варшава, Гданськ).