Чому ресторани закриваються

Експертка ресторанного бізнесу Ольга Насонова пояснює цю статистику різними причинами, передає 24 Канал з посиланням на соцмережі експертки.

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Зокрема, закривалися нові заклади, які не встигли стати успішними через невдало обраний час для старту, або ж через помилки в концепції, розташуванні чи ціноутворенні.

До речі! Деякі старі ресторани закрилися через застарілість без оновлення, а інші тимчасово припинили роботу для ребрендингу.

Також негативно вплинули зовнішні обставини, як порожні бізнес-центри чи проблеми в торгових центрах під час тривог.

Ольга Насонова Експертка ресторанного бізнесу Ресторани та кафе, зовні успішні, в яких є люди, і багато підписників у соцмережах. Але ніхто в карман власника не заглядає, а там велика дірка. Тому що оренду та податки підвищують, комунальні так продукти ростуть кожного тижня, персонал викручує руки, да і взагалі втомились боротися.

За словами експертки, до цього додаються зовнішні фактори – війна, відключення електроенергії, тривоги та мобілізація, що знизили платоспроможність населення.

Зауважте! Експертка зазначає, що лише близько 15% закладів вдається утримуватися на плаву.