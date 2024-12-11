Почему рестораны закрываются

Эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова объясняет эту статистику различными причинами, передает 24 Канал со ссылкой на соцсети эксперта.

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В частности, закрывались новые заведения, которые не успели стать успешными из-за неудачно выбранного времени для старта, или же из-за ошибок в концепции, расположении или ценообразовании.

Кстати! Некоторые старые рестораны закрылись из-за устарелости без обновления, а другие временно прекратили работу для ребрендинга.

Также негативно повлияли внешние обстоятельства, как пустые бизнес-центры или проблемы в торговых центрах во время тревог.

Ольга Насонова Эксперт ресторанного бизнеса Рестораны и кафе, внешне успешные, в которых есть люди, и много подписчиков в соцсетях. Но никто в карман владельца не заглядывает, а там большая дыра. Потому что аренду и налоги повышают, коммунальные так продукты растут каждую неделю, персонал выкручивает руки, да и вообще устали бороться.

По словам експертки, к этому добавляются внешние факторы – война, отключение электроэнергии, тревоги и мобилизация, что снизили платежеспособность населения.

Заметьте! Эксперт отмечает, что только около 15% заведений удается удерживаться на плаву.