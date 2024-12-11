Чи зміниться податок після війни
Наразі ставка тимчасово підвищена до 5%, що приносить значне поповнення бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Новини.LIVE".
Читайте також Як гральний бізнес платить податки: Гетманцев розповів про суми
Зокрема за 11 місяців 2024 року до бюджету надійшло понад 40 мільярдів гривень.
За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, військовий збір є стабільним джерелом коштів для підтримки армії та бюджету країни.
Підвищення ми зробили лише на воєнний стан. Якщо він завершується, то навіть не треба ніяких рішень ухвалювати – автоматично злітають ці 3,5%, на які ми підняли. Це один з двох податків, які можуть швидко зібрати багато грошей для армії.
Як зарплати українців змінюються через військовий збір
У грудні з зарплат в Україні вираховуватимуть податки залежно від доходу та статусу платника податків. Зокрема:
- Військовий збір становить 5% для звичайних працівників. Наприклад, із зарплати 30 тисяч гривень це буде 1 500 гривень.
- Для ФОПів III групи він складає 1% від обороту.
- Для ФОПів I, II та IV груп встановлено фіксований збір у 10% від мінімальної зарплати (800 гривень).
Зауважте! Деякі доходи, як-от пенсії, стипендії та військові облігації, не оподатковуються.