Що в "Маркетопт" кажуть про тіньову схему?

Раніше мережа, ймовірно, видавала оплату "на два чеки", що свідчило про схему ухилення від сплати податків. Тепер від цього планують відмовитись, повідомили в компанії.

У "Маркетопт" наголосили, що працюють на українському ринку роздрібної торгівлі багато років та декларують дотримання законодавства, принципів прозорої конкуренції й належної взаємодії з державними органами.

Мережа продуктових магазинів "Маркетопт" та "Оптовичок" функціонує на ринку роздрібної торгівлі України протягом тривалого часу. Ми завжди усвідомлювали про важливість неухильного дотримання вимог законодавства України, а також принципів прозорого ведення господарської діяльності, добросовісної конкуренції та належної взаємодії з державними органами,

– заявили у компанії.

Також у "Маркетопті" прокоментували практику оформлення двох окремих фіскальних чеків під час однієї покупки. У компанії вважають, що це "більше свідчить про прогалини в законодавстві України ніж про намагання нами ухилення від сплати податків".

У мережі зазначили, що слідчі дії БЕБ продемонстрували наявність законодавчо неврегульованих питань у сфері організації роботи бізнесу.

Компанія повністю поділяє та підтримує позицію держави та Бюро економічної безпеки України щодо необхідності суворого дотримання норм податкового законодавства України, забезпечення прозорості ведення бізнесу та недопущення будь-яких форм штучного дроблення господарської діяльності,

– йдеться у повідомленні.

У "Маркетопті" також заявили, що попередня модель організації роботи "потребує суттєвої трансформації". У зв’язку з цим компанія планує:

провести повну реорганізацію системи обліку та звітності;

змінити організаційно-правову структуру;

перейти до моделі управління через єдину юридичну особу або мінімально необхідну кількість юросіб;

провести внутрішній аудит за участю незалежних консультантів та аудиторських компаній.

У компанії запевнили, що реорганізація не повинна вплинути на роботу магазинів та робочі місця, однак повна зміна бізнес-моделі потребуватиме часу.

Що це означає?

Ситуація навколо "Маркетопту" демонструє, що українська влада продовжує посилювати контроль за великим ритейлом та схемами організації бізнесу, які можуть трактуватися як штучне дроблення. Особливу увагу державні органи зараз приділяють моделі роботи через велику кількість ФОПів або юридичних осіб. Саме такі механізми податкові органи часто розглядають як спосіб мінімізації податкового навантаження. Для ринку це може стати сигналом про нову хвилю перевірок у сфері роздрібної торгівлі. Якщо раніше подібні претензії переважно стосувалися ресторанного бізнесу або онлайн-торгівлі, то тепер під посилений контроль потрапляють і великі продуктові мережі.

Водночас сама компанія фактично визнає, що її попередня модель роботи потребує змін, навіть якщо формально вона наполягає на законності своїх дій.

Що відомо про обшуки БЕБ в мережі?

Нещодавно стало відомо, що на Полтавщині розкручується гучна історія навколо однієї з найбільших місцевих торговельних мереж. Масштаби вражають: сотні магазинів, тисячі "підприємців" і, за версією слідства, добре вибудувана схема для мінімізації податків, повідомили в БЕБ.

Йдеться про велику регіональну мережу продуктових магазинів, яка: має понад 400 торгових точок та працює одразу у 7 областях України:

Полтавська область Київська область Сумська область Дніпропетровська область Чернігівська область Черкаська область Кіровоградська область

Фактично – це одна з найбільших локальних мереж у регіоні.

Нардеп Данило Гетманцев відреагував на повідомлення БЕБ про викриття та назвав мережу:

У легендарних "Маркетопт" почалися реальні проблеми. Подивимось, як будуть розвиватись події, але ознака безперечно позитивна,

– каже Гетманцев.

За даними слідства, компанія не працювала як єдина юридична особа. Замість цього бізнес "роздробили" на понад 3,5 тисяч ФОПів.

У компанії, ймовірно, діяли окремі люди, які фактично обслуговували цю систему: вони займалися реєстрацією ФОПів, оформлюючи їх на підставних осіб, вели паралельну "чорну" бухгалтерію та контролювали фінансові потоки всередині мережі.

Гроші при цьому могли проходити не зовсім офіційно – частина виплат здійснювалася "в конвертах", що дозволяло уникати повного податкового навантаження.

Окрему увагу приділяли тому, щоб кожен із ФОПів формально залишався в межах дозволених лімітів доходу.

Як працює схема "дроблення бізнесу"?

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. У разі виявлення порушень під удар можуть потрапити дрібні учасники схеми, на яких лягає відповідальність за бізнес, який вони самі не ведуть. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Економіст Олег Гетман говорить, що боротьба з цією та іншими схемами тінізації бізнесу в Україні залежить від перезавантаження податкової служби. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають.

Без якісної податкової служби й Бюро економічної безпеки не працюватиме взагалі нічого. Законопроєкт необхідно ухвалити для повного перезавантаження податкової. Коли прийдуть міжнародники, оберуть нове керівництво, потім перезавантажать всі кадри, переатестують комісією доброчесності й етичними комісіями, усі негідники підуть відпочивати, а залишаться якісні люди й наберуть таких фахівців у податкову,

– каже експерт.

Податковий консультант Михайло Смокович вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей для притягнення бізнесу до відповідальності.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

