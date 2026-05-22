Что в "Маркетопт" говорят о теневой схеме?

Ранее сеть, вероятно, выдавала оплату "на два чека", что свидетельствовало о схеме уклонения от уплаты налогов. Теперь от этого планируют отказаться, сообщили в компании.

Сеть продуктовых магазинов "Маркетопт" и "Оптовичок" функционирует на рынке розничной торговли Украины в течение длительного времени. Мы всегда осознавали важность неукоснительного соблюдения требований законодательства Украины, а также принципов прозрачного ведения хозяйственной деятельности, добросовестной конкуренции и надлежащего взаимодействия с государственными органами,

– заявили в компании.

Также в "Маркетопте" прокомментировали практику оформления двух отдельных фискальных чеков во время одной покупки. В компании считают, что это "больше свидетельствует о пробелах в законодательстве Украины чем о попытке нами уклонения от уплаты налогов".

В сети отметили, что следственные действия БЭБ продемонстрировали наличие законодательно неурегулированных вопросов в сфере организации работы бизнеса.

Компания полностью разделяет и поддерживает позицию государства и Бюро экономической безопасности Украины о необходимости строгого соблюдения норм налогового законодательства Украины, обеспечения прозрачности ведения бизнеса и недопущения любых форм искусственного дробления хозяйственной деятельности,

– говорится в сообщении.

В "Маркетопте" также заявили, что предыдущая модель организации работы "требует существенной трансформации". В связи с этим компания планирует:

провести полную реорганизацию системы учета и отчетности;

изменить организационно-правовую структуру;

перейти к модели управления через единое юридическое лицо или минимально необходимое количество юрлиц;

провести внутренний аудит с участием независимых консультантов и аудиторских компаний.

В компании заверили, что реорганизация не должна повлиять на работу магазинов и рабочие места, однако полное изменение бизнес-модели потребует времени.

Что это означает?

Ситуация вокруг "Маркетопта" демонстрирует, что украинская власть продолжает усиливать контроль за крупным ритейлом и схемами организации бизнеса, которые могут трактоваться как искусственное дробление. Особое внимание государственные органы сейчас уделяют модели работы через большое количество ФОПов или юридических лиц. Именно такие механизмы налоговые органы часто рассматривают как способ минимизации налоговой нагрузки. Для рынка это может стать сигналом о новой волне проверок в сфере розничной торговли. Если раньше подобные претензии преимущественно касались ресторанного бизнеса или онлайн-торговли, то теперь под усиленный контроль попадают и крупные продуктовые сети.

В то же время сама компания фактически признает, что ее предыдущая модель работы требует изменений, даже если формально она настаивает на законности своих действий.

Что известно об обысках БЭБ в сети?

Недавно стало известно, что на Полтавщине раскручивается громкая история вокруг одной из крупнейших местных торговых сетей. Масштабы впечатляют: сотни магазинов, тысячи "предпринимателей" и, по версии следствия, хорошо выстроенная схема для минимизации налогов, сообщили в БЭБ.

Речь идет о крупной региональной сети продуктовых магазинов, которая: имеет более 400 торговых точек и работает сразу в 7 областях Украины:

Полтавская область Киевская область Сумская область Днепропетровская область Черниговская область Черкасская область Кировоградская область

Фактически – это одна из крупнейших локальных сетей в регионе.

Нардеп Даниил Гетманцев отреагировал на сообщение БЭБ о разоблачении и назвал сеть:

У легендарных "Маркетопт" начались реальные проблемы. Посмотрим, как будут развиваться события, но признак бесспорно положительный,

– говорит Гетманцев.

По данным следствия, компания не работала как единое юридическое лицо. Вместо этого бизнес "раздробили" на более 3,5 тысяч ФЛП.

В компании, вероятно, действовали отдельные люди, которые фактически обслуживали эту систему: они занимались регистрацией ФЛП, оформляя их на подставных лиц, вели параллельную "черную" бухгалтерию и контролировали финансовые потоки внутри сети.

Деньги при этом могли проходить не совсем официально – часть выплат осуществлялась "в конвертах", что позволяло избегать полной налоговой нагрузки.

Отдельное внимание уделяли тому, чтобы каждый из ФОПов формально оставался в пределах разрешенных лимитов дохода.

Как работает схема "дробление бизнеса"?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за нехватки инструментов у налоговой для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, который они сами не ведут. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Экономист Олег Гетман говорит, что борьба с этой и другими схемами тенизации бизнеса в Украине зависит от перезагрузки налоговой службы. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают.

Без качественной налоговой службы и Бюро экономической безопасности не будет работать вообще ничего. Законопроект необходимо принять для полной перезагрузки налоговой. Когда придут международники, выберут новое руководство, потом перезагрузят все кадры, переаттестуют комиссией добродетели и этическими комиссиями, все негодяи пойдут отдыхать, а останутся качественные люди и наберут таких специалистов в налоговую,

– говорит эксперт.

Налоговый консультант Михаил Смокович считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей для привлечения бизнеса к ответственности.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

Что известно о разоблачении такой схемы?