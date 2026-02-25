Асоціація ритейлерів України підбила підсумки 2025 року й порахувала, як змінювався український продуктовий ринок, повідомили в RAU.

Хто серед лідерів?

ТОП продуктових мережа за величиною / інфографка Асоціації ритейлерів України

До десятки найбільших також увійшли сильні регіональні мережі:

Основні проблеми для бізнесу в Україні: атаки на енергосистему (82%), нестача кваліфікованих працівників (78%), війна та окупація територій (66%). Також найбільшої підтримки бізнес потребує в питанні бронювання працівників.

Мережа "Галя Балувана" витрачає до 82 000 літрів пального щодня на роботу генераторів через відключення світла. Під час блекаутів зріс попит на готові страви, тому компанія розширила асортимент, додавши салати, десерти та торти.

McDonald's планує відкрити заклад на півдні України. Зараз відкрита вакансія для працівника закладу, і мережа готується до повторного відкриття в місті.