Какие ТОП-10 украинских супермаркетов по количеству?
Ассоциация ритейлеров Украины подвела итоги 2025 года и посчитала, как менялся украинский продуктовый рынок, сообщили в RAU.
Кто среди лидеров?
- Крупнейшей сетью страны и дальше остается "АТБ" – 1319 работающих магазинов. За год компания открыла еще 67 новых точек и закрыла только 10.
- Второе место акрипила за собой луцкая компания Клевер Сторс, которая развивает форматы "Семь 23". Именно она показала агрессивный рост: 133 новых магазина за год и только пять закрытых. В итоге сеть насчитывает уже 443 торговые точки.
- Сеть "Фора" теперь третья – 399 магазинов. За 2025 год открыли 39 новых точек и закрыли всего три.
- У "Сильпо" за год было восемь открытий и семь закрытий. Общее количество - 312 супермаркетов.
ТОП продуктовых сеть по величине / инфографка Ассоциации ритейлеров Украины
В десятку крупнейших также вошли сильные региональные сети:
- "Коло" – 251 магазин;
- "Рукавичка" – 222 точки;
- "Файно маркет" – 219 магазинов;
- "Киевхлеб" – 211 магазинов;
- Thrash!Траш! – 192 магазина.
Новости украинских компаний
Основные проблемы для бизнеса в Украине: атаки на энергосистему (82%), нехватка квалифицированных работников (78%), война и оккупация территорий (66%). Также в наибольшей поддержке бизнес нуждается в вопросе бронирования работников.
Сеть "Галя Балувана" тратит до 82 000 литров топлива ежедневно на работу генераторов из-за отключения света. Во время блэкаутов вырос спрос на готовые блюда, поэтому компания расширила ассортимент, добавив салаты, десерты и торты.
McDonald's планирует открыть заведение на юге Украины. Сейчас открыта вакансия для работника заведения, и сеть готовится к повторному открытию в городе.
Около 15 тысяч ресторанов в Украине могут скрывать настоящие доходы, декларируя менее 50 тысяч гривен выручки в месяц.