Как изменился средний чек и выручка в кафе и ресторанах?
Сфера ресторанного хозяйства – это более 43 тысяч субъектов хозяйствования, сообщили в ГНС.
В 2025 году отрасль задекларировала 246,7 миллиардов гривен выручки. Это +21,7% к 2024 году. Средний чек по стране составляет 303 гривны. Прирост выручки следующий:
- рестораны – 26,9%;
- закусочные – 25,9%;
- кафе – 20,5%.
Но есть и другие цифры. Вызовы значительные. Потому что некоторые пытаются прикрыться тяжелой ситуацией в стране, чтобы оправдать "теневую" историю в ресторанном бизнесе,
– сообщили в ГНС.
Какие теневые схемы могут использовать рестораны?
Около 15 тысяч заведений декларируют менее 50 тысяч гривен выручки в месяц на один объект. Такой уровень выручки объективно не может покрыть расходы на аренду, зарплаты, коммуналку и тому подобное. Это может свидетельствовать о сокрытии доходов и проблемах с фискальными чеками.
Фиксируется распространенная практика, когда в одном ресторане работает несколько юрлиц с разными системами налогообложения. Например, одна компания продает алкоголь на общей системе, а другая – блюда на упрощенной,
– пишут в ГНС.
Такая схема позволяет избегать уплаты НДС и занижать реальные объемы доходов. Также возможны:
- Неприменение РРО или ПРРО при расчетах.
- Выдача фальшивых фискальных чеков.
- Стимулирование клиентов платить наличными без проведения через кассу.
Какие убытки приносят государству теневые схемы?
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю.
Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.