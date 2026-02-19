Какой бизнес можно будет иметь без ФЛП?
Законопроект позволяет заниматься почти любой деятельностью, если она не требует специальной лицензии. Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вернулся к рассмотрению этого законопроекта, пишет Sud.ua.
Среди разрешенных направлений:
- розничная торговля на рынках и с лотков;
- парикмахерские и косметологические услуги;
- репетиторство, юридические консультации, услуги няни;
- уход за пожилыми или больными людьми;
- приготовление пищи и небольшой ресторанный бизнес;
- ремонт техники, мебели, одежды или обуви;
- перевозка пассажиров и грузов;
- услуги по уборке, стирка, глажка.
Однако есть также следующие условия:
- Представление годовой налоговой декларации домохозяйства;
- Ведение такой предпринимательской деятельности только членами домохозяйства (семьей);
- Годовой доход не превышает сумму 8 миллионов гривен.
Фактически речь идет о легализации мелкого семейного бизнеса.
Какую соцпомощь можно получить?
Документ предлагает упростить финансовый учет. Семья сможет записывать в расходы не только бизнес-расходы, но и средства на содержание каждого члена семьи – в размере 60% от средней зарплаты по стране за прошлый год. Подробные правила учета должен прописать Кабмин.
Также вводится понятие "социального трансферта" – государственной помощи. Чтобы ее получить, семья должна подать годовую декларацию о реальных доходах (пенсии и стипендии в это не включаются).
Какие есть риски?
Несмотря на хорошую идею – вывести микробизнес из тени – документ уже получил немало замечаний:
- Во-первых, есть риск коррупции. Если предпринимательством могут заниматься все члены домохозяйства, то теоретически это открывает возможность для госслужащих или правоохранителей вести бизнес через "семейную" модель, что может противоречить антикоррупционному законодательству.
- Во-вторых, возникает юридическая путаница. Законопроект вводит понятие "домохозяйство" как субъекта деятельности, но четкого определения не дает. Это может конфликтовать с уже действующими нормами Семейного кодекса. Ранее этот термин использовали в основном для статистики, а не для бизнеса.
- В-третьих, в тексте не прописано, что делать, если семья нарушит правиланапример, превысит лимит дохода или наймет сторонних работников.
Что известно о ведении бизнеса и ФЛП в Украине?
Процедура регистрации ФЛП в 2026 году в Украине является бесплатной, сделать это онлайн можно через портал Дія. Однако подготовка может потребовать затрат на консультации бухгалтера для выбора КВЭДов и системы налогообложения.
ФЛП отвечает за долги всем личным имуществом, включая жилье, авто и другие активы, если они не подпадают под защиту закона. Закрытие ФЛП не аннулирует долги, и взыскание может быть обращено на личное имущество после прекращения предпринимательской деятельности.
В 2026 году государство продлило грантовую программу для поддержки бизнеса, в частности для создания новых рабочих мест. Грант могут получить граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются действующими предпринимателями, а также соответствуют определенным критериям, например отсутствие задолженности перед бюджетом.