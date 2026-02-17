Что такое "дробление бизнеса" и какие ключевые признаки?

"Дробление бизнеса" – это умышленное разграничение крупного или среднего предприятия на несколько отдельных ФЛП, которые применяют упрощенную систему налогообложения, пишет "Экономическая правда".

Такой подход позволяет формально оставаться в пределах лимитов дохода и уменьшать налоговую нагрузку, однако его цель – исключительно уклонение от полной уплаты налогов,

– говорится в объяснении.

Среди характерных признаков теневой схемы:

одинаковый IP-адрес для банков и РРО и/или ПРРО

общий адрес регистрации

одно торговое помещение (торговая точка)

одна торговая марка, бренд

единый склад

имеют общих бухгалтеров и работников

Какие последствия "дробления бизнеса"?

За уклонение от уплаты налогов через искусственное "дробление бизнеса" предусмотрены штрафы, доначисления налогов и в случае крупных сумм – уголовная ответственность.

Кроме финансовых последствий, такие схемы могут усложнить управление компанией и подорвать доверие партнеров и клиентов, напоминают налоговики.

Как работает схема?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

Какие убытки приносят государству теневые схемы?