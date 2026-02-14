Что нельзя указывать в чеке, чтобы не получить штраф?
Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор" или "за свет", сообщают в блоге юриста Богдана Янкива.
В некоторых случаях доплата за генератору в чеке законна, а в других – нет. Для того, чтобы не получить штрафы, нужно соблюсти определенные условия.
Условие 1: Заблаговременное информирование
Потребитель имеет право заранее получить полную и понятную информацию о цене и ее составляющих. О любых дополнительных платежах нужно сообщать ДО предоставления услуги или продажи товара.
Где должна быть указана информация:
- В меню (для кафе, ресторанов);
- В прейскурантах (для салонов красоты, мастерских);
- На объявлениях у входа или кассы;
- На сайте или в соцсетях (если клиент может ознакомиться до визита);
- В договорах (для услуг по договорам);
Условие 2: Согласие потребителя
В случаях, когда возникают дополнительные услуги (например, из-за работы генератора), исполнитель обязан получить согласие потребителя. Услуги, предоставленные без согласия, не подлежат оплате.
Условие 3: Прозрачная и понятная цена
Клиент должен четко понимать, за что платит: сколько стоит товар или услуга без доплаты, сколько составляет доплата за генератор, какая общая сумма к оплате.
Почему ФЛП могут перевести на общую систему?
Критическая ошибка для ФЛП на упрощенной системе – включить в чек надпись "оплата за генератор", сообщает Новости.LIVE.
Все из-за того, что предпринимателям на едином налоге запрещено продавать электроэнергию или сдавать в аренду альтернативные источники питания. Единые КВЭДы, доступны ФЛП, включают:
- 35.11 – Производство электроэнергии (общая система налогообложения);
- 77.39 – Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров (ФЛП 2 и 3 группы).
Во время проверки контролирующий орган может прийти к выводу, что деятельность осуществляется без соответствующего КВЭД. Это грозит доначислением налогов и принудительным переводом на общую систему (или требованием добавить КВЭД).
То есть компенсация расходов на горючее для генератора может трактоваться налоговой как продажа электроэнергии. Лучший вариант – писать в чеке нейтральные формулировки, например, "за обслуживание".
Что нужно знать о налогах для ФЛП и уклонении от их уплаты?
Украина стремится смягчить налоговый закон, которого требует МВФ, чтобы получить более 8 миллиардов долларов, предлагая альтернативы для бизнеса. Теперь рассматривается повышение порога доходов от НДС до двух или четырех миллионов гривен.
Недавно Налоговая служба выявила 10 известных торговых сетей, что использовали схемы "дробления бизнеса" на 800 ФЛП для уклонения от налогов на 1 миллиард гривен.
С 1 января 2026 года выросли ставки единого налога для ФЛП 1 группы и ФЛП 2 группы. Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп также повысится, стали известны новые суммы.