Що не можна вказувати в чекові, аби не отримати штраф?

Через проблеми з електроенергією деякі українські підприємці почали включати в чеки оплату "за генератор" або "за світло", повідомляють у блозі юриста Богдана Янківа.

У деяких випадках доплата за генератору у чеку законна, а в інших – ні. Для того, щоб не отримати штрафи, потрібно дотриматися певних умов.

Умова 1: Завчасне інформування

Споживач має право заздалегідь отримати повну та зрозумілу інформацію про ціну і її складові. Про будь-які додаткові платежі потрібно повідомляти ДО надання послуги або продажу товару.

Де має бути зазначена інформація:

У меню (для кафе, ресторанів);

У прейскурантах (для салонів краси, майстерень);

На оголошеннях біля входу або каси;

На сайті або у соцмережах (якщо клієнт може ознайомитися до візиту);

У договорах (для послуг за договорами);

Умова 2: Згода споживача

У випадках, коли виникають додаткові послуги (наприклад, через роботу генератора), виконавець зобов’язаний отримати згоду споживача. Послуги, надані без згоди, не підлягають оплаті.

Умова 3: Прозора та зрозуміла ціна

Клієнт має чітко розуміти, за що платить: скільки коштує товар чи послуга без доплати, скільки становить доплата за генератор, яка загальна сума до сплати.

Чому ФОП можуть перевести на загальну систему?

Критична помилка для ФОП на спрощеній системі – включити в чек напис "оплата за генератор", повідомляє Новини.LIVE.

Усе через те, що підприємцям на єдиному податку заборонено продавати електроенергію чи здавати в оренду альтернативні джерела живлення. Єдині КВЕДи, доступні ФОП, включають:

35.11 – Виробництво електроенергії (загальна система оподаткування);

77.39 – Надання в оренду інших машин, обладнання та товарів (ФОП 2 та 3 групи).

Під час перевірки контролюючий орган може дійти висновку, що діяльність здійснюється без відповідного КВЕД. Це загрожує донарахуванням податків і примусовим переведенням на загальну систему (або вимогою додати КВЕД).

Тобто компенсація витрат на пальне для генератора може трактуватися податковою як продаж електроенергії. Найкращий варіант – писати в чеку нейтральні формулювання, наприклад, "за обслуговування".

