Чи розглядатимуть законопроєкт №15111-д у Верховній Раді?

Ще в першому читанні депутати взяли за основу законопроєкт, який вводить податок на дохід з цифрових платформ, таких як Bolt, Uklon, Glovo, Uber тощо. Наразі проєкт допрацювали й передають на друге читання, яке попередньо планують провести наступного тижня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Правила, які передбачає законопроєкт, розробляються на вимогу Міжнародного валютного фонду та інших партнерів, які зацікавлені у фінансовій підтримці України.

Оновлений законопроєкт №15111-д визначає, що податок на доходи фізичних осіб з цифрових платформ складатиме 10%, а військовий збір сплачуватися не буде зовсім. Із такими змінами Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики передав його на друге читання. Підтримали рішення 17 членів комітету, а чотири – утрималися.

У Міністерстві фінансів підрахували, що при таких правилах оподаткування до бюджету держави щорічно надходитиме близько чотирьох мільярдів гривень. Крім того, це дозволить вивести заробіток українців з "тіні" й створити рівні умови для бізнесу.

Важливо! Оподатковуватимуться й доходи, отримані на закордонних платформах. Так через них Державна податкова служба буде отримувати потрібні дані про заробіток українців з інших країн і передаватиме таку ж інформацію партнерам. Зараз така модель вже працює з платформою OnlyFans, власники якої передають інформацію за стандартами Common Reporting Standard.

Що буде змінено?

Цифрові платформи, які працюють у сфері оренди нерухомості, послуг, продажів товарів чи оренди транспорту будуть ідентифікувати користувачів та матимуть інформацію про їхні доходи. Відповідні звіти надходитимуть до Державної податкової служби. Таким чином компанії стануть податковими агентами.

Ідея проєкту загалом полягає в тому, щоб дохід із цифрових платформ став офіційним, але люди не були навантажені через додаткові податки.

З першого читання планувалося зробити ставку 5% на доходи й 5% військового збору. Але у другому читанні ставки переглянули.

Важливою зміною є те, що користувачі не будуть подавати декларації, адже кошти утримуватимуть самі платформи. Для користувачів, які зареєстровані як ФОПи, утримання коштів не буде. Але 10% від продажу особистих речей громадянин все одно платитиме.

Кого це стосуватиметься?

Норми працюватимуть з 1 січня 2027 року. До кінця 2026 року триватиме реєстрація платформ у ДПС. Доходи за 2026 рік, відповідно, оподатковуватися ще не будуть. А тому перші податки будуть сплачуватися у 2028 році.

Проєкт запровадять для фінансової звітності людей, які працюють через цифрові сервіси без оформлення ФОП або з мінімальним адмініструванням. Держава також передбачає пільговий режим оподаткування, яким зможуть скористатися:

особи, які не наймають працівників;

ті, хто за рік заробляє менше ліміту, який сягає кількох мільйонів гривень;

ті, хто не продають підакцизні товари.

Як держава змінює податкові правила для військових і бізнесу?

У Верховній Раді обговорюють можливість спрямування коштів від військового збору безпосередньо на виплати військовослужбовцям. Ідея полягає в тому, щоб частина податків, які сплачують українці, йшла саме на конкретну ціль.

Мобілізовані ФОПи та самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний податок, ПДФО, військовий збір і ЄСВ за себе протягом усього періоду служби. Крім того, вони звільняються від подання податкової звітності, але для отримання пільги потрібно підтвердити факт мобілізації або служби за допомогою документів чи даних з реєстрів.