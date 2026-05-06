Що відомо про ситуацію з військовим збором?

У середу, 6 травня, Комітет розглянув проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету, про що повідомила нардепка та Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Читайте також Не тільки відсутність ротацій і брак людей: які основні проблеми піхоти у 2026 році

Згідно з її слів, Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти його одразу за основу та в цілому. Голосування в Раді очікується 12 травня.

Важливо! Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2027 року та до кінця третього повоєнного року, військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету.

Це понад 200 мільярдів гривень на рік. І всі вони будуть спрямовуватися винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Роксолана Підласа нардепка та Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю. Однак, після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання (повернення до норми) частки невійськових видатків і зменшення міжнародної допомоги, яка наразі їх покриває.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни. Це відбулося ще у квітні.

Мова йде про закон у №15110 "Про внесення змін до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо справляння військового збору".

Закон передбачає, що українці сплачуватимуть військовий збір після війни завершення бойових дій в країні.

Таким чином, майже місяць тому, 7 квітня, Рада прийняла одразу у двох читаннях перший законопроєкт з пакета Міжнародного валютного фонду – продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За основу та в цілому – 257 (не голосував, я вважаю що нам треба зменшувати навантаження на білі зарплати),

– написав Железняк.

Крім того, законопроєктом передбачено, що у Бюджеті буде створений спецфонд на військові потреби. Як пояснив нардеп, саме туди має йти "військовий збір", а не у Загальний фонд Бюджету.

Зверніть увагу! У 2026 році від такого збору планується зібрати 163 мільярди гривень.

Що ще відомо про зарплати військовим та військовий збір?

Нагадаємо, що для найманих працівників та підприємців на загальній системі оподаткування військовий збір становить 5% від нарахованої зарплати або річного оподатковуваного доходу. Фізичні особи-підприємці мають іншу ставку. 1, 2 та 4 групи платять 10% від мінімальної зарплати. Водночас 3 група сплачує 1% від отриманого доходу щоквартально.

Зокрема військова омбудсменка Ольга Решетилова розкритикувала чинні зарплати військових. Вона заявила, що неприйнятно, коли військовослужбовець в тилу отримує менше, ніж охоронець в супермаркеті, Решетилова додала, що команда міністра оборони України має провести внутрішній аудит в армії.