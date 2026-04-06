Що відомо про законопроєкт про дію військового збору після війни?
Про те, які зміни передбачає документ для українського законодавства, повідомив Ярослав Железняк.
Так, нардеп заявив, що комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав зоконопроєкт про те, щоб продовжити дію війського збору після завершення війни. Йдеться про термін у 3 роки.
За словами політика, оновлення вплине на Бюджетний кодекс. Туди потрібно буде вносити зміни. Зокрема у планах створити окремий фонд, куди збиратимуть усі гроші від військового збору.
Зауважте! Надходження зі збору будуть використовувати за цільовим призначенням – на потреби армії.
Рішення підтримати 16 членів комітету, ще 3 утрималися. За більшістю голосів законопроєкт рекомендували парламенту ухвалити за основу та в цілому.
Сподіваюсь наступне скликання зробить те, що це не змогли – зменшить оподаткування зарплат,
– додав Железняк.
Зокрема він написав, що найближчими днями законопроєкт розглядатимуть в сесійній залі.
Що ще відомо про податкові зміни?
Напередодні в інтерв'ю Українському радіо Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів, що від ухвалення змін залежатиме українська співпраця з МВФ.
Іншими словами від того, чи ухвалять депутати рішення про продовження військового збору після війни, залежить, чи отримає Україна фінансову допомогу.
У нас однозначно немає іншої альтернативи, ніж ухвалити зазначені акти. Ми безперечно їх трошки підрихтуємо, бо навіть сьогодні були певні технічні зауваження і по суті, які ми обов'язково врахуємо, але те, що вони потрібні країні – абсолютний факт,
– пояснив Гетманцев.
Водночас в межах вимог МВФ потрібно було прийняти так званий "податок на OLX". Ставлення до збору, як зазначає політик, є доволі позитивним і має підтримку бізнесу.
Сюди ж належать оновлення щодо оподаткування міжнародних посилок та законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів.
Що ще потрібно знати про вимоги МВФ для фінансування України?
Основною черед усіх вимог є ухвалення законопроєкту про податки для ФОПів. Так, раніше МВФ вагався щодо продовження фінансової підтримки України через те, що народні депутати не ухвалили відповідних рішень.
Щодо ПДВ для бізнесу, програма має початись із 2027 року. Зокрема відомо, що за оновленням плануюють зменшити зловживання системою спрощенки з метою ухилення від сплати податків. Так, Україна може підвищити поріг помірно, але він не перевищуватиме 4 мільйони гривень. Ще раніше МВФ вимагав запровадити сплату ПДВ для ФОПів, чий дохід перевищує 1 мільйон гривень.