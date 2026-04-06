Что известно о законопроекте о действии военного сбора после войны?
О том, какие изменения предусматривает документ для украинского законодательства, сообщил Ярослав Железняк.
Так, нардеп заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал законопроект о том, чтобы продлить действие военного сбора после завершения войны. Речь идет о сроке в 3 года.
По словам политика, обновление повлияет на Бюджетный кодекс. Туда нужно будет вносить изменения. В частности в планах создать отдельный фонд, куда будут собирать все деньги от военного сбора.
Заметьте! Поступления со сбора будут использовать по целевому назначению – на нужды армии.
Решение поддержали 16 членов комитета, еще 3 воздержались. По большинству голосов законопроект рекомендовали парламенту принять за основу и в целом.
Надеюсь следующий созыв сделает то, что это не смогли – уменьшит налогообложение зарплат,
– добавил Железняк.
В частности он написал, что в ближайшие дни законопроект будут рассматривать в сессионном зале.
Что еще известно о налоговых изменениях?
Накануне в интервью Украинскому радио Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал, что от принятия изменений будет зависеть украинское сотрудничество с МВФ.
Другими словами от того, примут ли депутаты решение о продлении военного сбора после войны, зависит, получит ли Украина финансовую помощь.
У нас однозначно нет другой альтернативы, чем принять указанные акты. Мы бесспорно их немножко подрихтуем, потому что даже сегодня были определенные технические замечания и по сути, которые мы обязательно учтем, но то, что они нужны стране – абсолютный факт,
– пояснил Гетманцев.
В то же время в рамках требований МВФ нужно было принять так называемый "налог на OLX". Отношение к сбору, как отмечает политик, довольно положительное и имеет поддержку бизнеса.
Сюда же относятся обновления по налогообложению международных посылок и законопроект о введении НДС для ФЛП.
Что еще нужно знать о требованиях МВФ для финансирования Украины?
Основной среди всех требований является принятие законопроекта о налогах для ФЛП. Так, ранее МВФ колебался относительно продолжения финансовой поддержки Украины из-за того, что народные депутаты не приняли соответствующих решений.
По НДС для бизнеса, программа должна начаться с 2027 года. В частности известно, что за обновлением планируют уменьшить злоупотребление системой упрощенки с целью уклонения от уплаты налогов. Так, Украина может повысить порог умеренно, но он не будет превышать 4 миллиона гривен. Еще раньше МВФ требовал ввести уплату НДС для ФЛП, чей доход превышает 1 миллион гривен.