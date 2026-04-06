Какая пенсия предусмотрена с зарплатой в 8 тысяч гривен?

Размер пенсии по возрасту определяется индивидуально, но по конкретной формуле, о чем пишет ПФУ.

Если человек приобрел право на назначение пенсии по возрасту, то ее размер определяется по такой простой формуле: П = Зп х Кс.

Буквы расшифровываются просто:

П – размер пенсии (его указывают в гривнах);

Зп – это заработная плата или доход застрахованного лица, которая определена тоже в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Например, человек имеет стаж 25 лет. То есть он четверть века работал официально. При этом сумма зарплаты у него составляла 8 тысяч гривен.

Обратите внимание! При таких обстоятельствах, доход следует умножить на коэффициент: 8 000 × 0,25. А 25% от 8 тысяч гривен – это 2 тысячи гривен.

В то же время рассчитать размер пенсии можно и с помощью Пенсионного калькулятора. Там следует указать все важные показатели.

Например, если человек выйдет на пенсию на общих условиях с 65 лет и по стажу в 25 (с учетом зарплаты 8 тысяч гривен), то размер пенсии составит 2 454 гривны.

Скриншот расчета Пенсионного калькулятора

Важно! Напомним также, что в Украине изменились требования к стажу. Сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, следует иметь не менее 33 лет; после 63 лет – не менее 23 лет; после 65 лет – не менее 15 лет.

