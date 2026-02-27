Какие условия МВФ ставит по НДС для ФЛП?
До конца марта этого года Украина должна принять пакет налоговых мер на 2026 – 2027 годы, пишет Forbes.
В частности, планируют отменить льготы по НДС для упрощенцев. С 1 января 2027 года предприниматели на упрощенной системе, у которых годовой оборот превышает установленный лимит, должны будут обязательно регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость.
Мы отменим возможности злоупотребления системой упрощенного налогообложения (ST) с целью уклонения от уплаты налогов. Порог будет повышен умеренно, но он не будет превышать 4 миллиона гривен,
– говорится в меморандуме, поданном украинской стороной.
Какие потери для ФЛП из-за введения НДС?
К слову, ранее МВФ требовал уплату НДС от ФЛП, чей доход превышает 1 миллион гривен. Бизнес раскритиковал такое предложение Минфина. Предприниматели считают, что внедрение налогообложения ФЛП создает дополнительную нагрузку:
- возникает необходимость нанимать бухгалтера, потребность в администрировании и отчетности;
- риски штрафов в будущем;
- кассовые разрывы, что в конечном итоге будет влиять на цену для потребителя.
По расчетам Минфина это должно принести в бюджет дополнительных 40 миллиардов гривен гривен, рассказала нардеп Нина Южанина.
По ее словам, если бы действовали предыдущие правила с лимитом в 1 миллион гривен, то 628 тысяч предпринимателей в Украине вынуждены были бы платить НДС. На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен дополнительно в год (по данным 2024 года).
На самом деле это очень заниженные расчеты, поскольку НДС может составить 20% с оборота, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков. И тогда сумма уплаты НДС на одного ФЛП составит от 220 тысяч до 740 тысяч гривен в год (это 20% со среднего оборота),
– рассказала нардеп.
Что известно о новой программе МВФ?
Совет директоров МВФ 26 февраля утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования. Речь идет о 8,1 миллиарде долларов.
Новая программа от МВФ является частью более широкой международной поддержки. Говорится о покрытии прогнозного дефицита бюджета в 136,5 миллиарда долларов в течение 4 лет.
Выделение денег от МВФ предусматривает также продолжение реформ и, что особенно важно, уменьшение долговых платежей по официальному долгу.