Какие лимиты для ФЛП в Украине?
Для каждой группы единого налога установлены четкие годовые ограничения, пишут "Новости. LIVE".
Смотрите также Теперь ФЛП могут подать заявку в реестр убытков от войны: как это сделать
По правилам Налогового кодекса, в 2026 году действуют следующие предельные суммы дохода:
- ФЛП 1 группы – до 1 444 049 гривен в год;
- ФЛП 2 группы – до 7 211 598 гривен;
- ФЛП 3 группы – до 10 091 049 гривен.
Если предприниматель зарабатывает больше разрешенного, придется заплатить 15% налога с суммы превышения. Кроме того, ФЛП могут перевести на другую группу или вообще на общую систему налогообложения.
Какая ошибка может стоить денег ФЛП?
Многие предприниматели уверены: если перейти на другую группу единого налога в течение года, лимит дохода якобы начинается "с чистого листа". Но это не так.
Например, предприниматель работал на 1 группе с начала года, а с апреля решил перейти на 2 группу, чтобы расширить деятельность. Это не значит, что с нового квартала он может заработать еще полный лимит второй группы.
На самом деле все доходы за год суммируются, независимо от того, на какой группе ФЛП находился в разные периоды.
При подаче декларации ФЛП обязан указать весь доход за год, подытожив заработок за все месяцы и за все группы, на которых работал. Главное правило – финальная сумма не должна превышать лимит той группы, на которой предприниматель находился по состоянию на 31 декабря.
Что надо знать о регистрации и ведении ФЛП в Украине?
ФЛП, которые потеряли бизнес из-за войны, могут подать заявление на возмещение убытков через новую категорию заявлений A3.5 на портале Дія. Заявки будут проверяться и рассматриваться компенсационной комиссией для определения возможного размера выплат.
Зарегистрировать ФЛП онлайн можно через портал Дія, формирование заявления потребует до 10 минут вашего времени. Услуга является бесплатной; при заполнении формы будущий предприниматель должен выбрать КВЭДы и тип налогообложения.
Украинские предприниматели могут изменить группу ФЛП онлайн через "Дію" или офлайн через ЦПАУ. Заявление на смену группы ФЛП необходимо подать не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового квартала.
Ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны могут получить до 1 миллиона гривен гранта от государства на бизнес. Следующий этап принятия заявок продлится до 22 марта; решение принимают после оценки бизнес-плана, собеседования и проверки деловой репутации в уполномоченном банке.